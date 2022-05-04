В народе все средства от нервов называют "успокаивающими", но они очень разные. Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) есть семь групп препаратов, влияющих на нервную систему.

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Классификация лекарств, влияющих на ЦНС

психолептики;

психоаналептики;

анестетики;

анальгетики;

противоэпилептические препараты;

противопаркинсонические препараты;

другие препараты для лечения заболеваний нервной системы.

Чаще всего для борьбы со стрессом применяют первые два класса. Различаются они тем, что оказывают противоположное действие: психолептики затормаживают психические процессы, а психоаналептики стимулируют.

Психоаналептики

Одни из самых известных психоаналептиков – антидепрессанты. Их широко используют для лечения депрессии, но не только. Они также эффективны при тревоге, раздражительности, обсессивно-компульсивном расстройстве, компульсивном переедании и посттравматическом стрессовом расстройстве.

Принцип действия антидепрессантов в том, что они восстанавливают баланс специальных химических веществ в головном мозге – нейромедиаторов. Эти вещества передают сообщения между нервными клетками, поэтому при дисбалансе нервная система не может нормально функционировать.

Но самостоятельно выбрать себе лекарство не удастся. Видов антидепрессантов очень много, их прием может сопровождаться серьезными побочными эффектами и в некоторых случаях мо вызвать суицидальные мысли. Поэтому подобрать нужный препарат может только врач, а для покупки обязательно нужен рецепт.

Психолептики

К психолептикам относятся антипсихотики, анксиолитики (или транквилизаторы) и седативные препараты (успокаивающие).

Анксиолитики принимают, чтобы справиться с тревогой и напряжением. Они влияют на ЦНС и замедляют мозговую активность, поэтому обычно вызывают сонливость.

Как и антидепрессанты, транквилизаторы можно принимать только по рекомендации врача. В длительной перспективе от них развивается зависимость и для достижения эффекта требуется все более высокая доза, что может привести к передозировке.

Седативные – самая безопасная из трех групп препаратов. У них нет серьезных побочных эффектов и большинство из них подходит пожилым людям, однако и эффект не такой мощный. Обычно их принимают, чтобы расслабиться и поскорее заснуть.

Наиболее популярные из этого класса лекарства на основе солей брома (например, калия бромида) и растений (например, валерианы и пустырника). Однако и здесь есть проблема. Бромиды медленно выводятся из организма, поэтому при длительном приеме есть риск хронического отравления. А в США бромид калия одобрен только для лечения животных.

Что касается валерианы и пустырника, достоверных данных об их эффективности почти нет.

Что делать

Всё зависит от того, как сильно стресс мешает жить. Если есть тревога, признаки депрессии или продолжительная бессонница, следует обратиться к психологу, психотерапевту или неврологу.

Если симптомы легче, можно попробовать: