Такие средства не снизят количество бактерий, но у фруктов или овощей пористая структура, они могут впитать вредные химические вещества – а это может быть опасным для здоровья. Кроме того, изменится вкус продукта.

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Как правильно мыть овощи и фрукты

перед приготовлением пищи и после мыть руки теплой водой в течение 20 секунд;

если на овощах или фруктах есть механические повреждения, особенно проколы и порезы – срежьте поврежденные участки;

подставить овощ или фрукт под проточную воду и осторожно потереть;

использовать чистый нож для чистки овощей, чтобы очистить твердые продукты, например дыни и огурцы;

мойте даже овощи, которые собираетесь чистить. То есть если вы хотите почистить картофель, сначала нужно его тщательно промыть, чтобы грязь и бактерии не попали на очищенный плод;

После мытья протрите фрукты чистой тканью или бумажным полотенцем, чтобы уменьшить количество бактерий, которые могут быть на поверхности.

Другие рекомендации

Чтобы не заразиться вредными бактериями, лучше выбирать продукты, которые не помяты и не повреждены. Если приобретаете нарезанные овощи и фрукты, например кусочки арбуза или пакеты с листьями салата, проследите, чтобы они хранились в холодильнике. Таких же правил хранения нужно соблюдать дома.