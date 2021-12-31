Разовое переедание не повредит

Впрочем, фитнес-тренер и нутрициолог Елена Мандзюк успокаивает: если вы были вежливыми и послушными, придерживались правильного питания и тренировок – никакое разовое переедание на праздники не принесет вам ни одного дополнительного килограмма в виде жира на боках или ягодицах.

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Дело в том, как объяснила она, разовое переедание не заставляет тело откладывать жировые отложения.

Если съесть большое количество пищи одноразово, как исключение на любой праздник, то большинство энергии покинет вас в виде тепла,

– рассказала Мандзюк.

Однако если переедать в течение всего дня (у многих привычка постоянно что-то есть) – тогда ждите лишних килограммов.

Дефицит калорий

Вместе с тем, если вы уже давно соблюдаете дефицит калорий (когда потребляете меньше калорий, чем тратите), разовое повышение вам даже может быть просто необходимым. Именно он даст толчок для перезапуска метаболизма.

Немного цифр: килограмм жира человека это 8000 ккал – столько просто нереально съесть за раз.

"Поэтому если вы увидели на следующее утро плюс 1 килограмм, поймите, что это не жир, это вода, которая уйдет из вашего тела в течение недели, как только вы вернетесь к нормальному питанию", – подчеркнула тренер.

Внимание! Вода может задерживаться из-за алкоголя, соленой/жирной/острой пищи.

Правило 80 на 20

Оно основывается на законе Парето, названного в честь итальянского экономиста Вильфредо Парето.

Согласно этому правилу, 20% усилий приносят 80% результата, а остальные 80% усилий – 20% результата. Закон Парето применяется в разных областях, в том числе и в диетологии.

Поэтому важно ощущать разницу между постоянными перееданиями в течение дня и одноразовым перееданием в праздники.

Если 80% вы соблюдаете правильное питание, тогда 20% не повлияют на ваш вес,

– отметила Мандзюк.

20 минут тренировок в день будут держать вас в форме

Основной причиной набора веса в новогодние праздники остается чрезмерное потребление алкоголя и пищи. Тренер по фитнесу Манда Прайс и врач общей практики NHS Дон Харпер рассказали, если хотите сохранить свою фигуру, нужно выполнять ряд упражнений.

Достаточно всего 20 минут в день, чтобы держать себя в тонусе даже в праздники. А посещение тренажерного зала в этот период можно заменить занятием фитнесом в домашних условиях.

Можно тренироваться дома / Фото - Pixabay

Обычно достаточно 150 минут тренировок средней интенсивности или 75 минут тренировок высокой интенсивности за 7 дней. В идеале нужно проводить тренировки 4 – 5 раз в неделю.

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Еще 5 кратких советов, как не набрать вес во время праздника

Пейте много воды. Вода не содержит калорий, но для нас едва ли не самая питательная. Помогает регулировать температуру тела, доставлять питательные вещества в клетки организма. А стакан воды перед завтраком, обедом или ужином поможет употребить гораздо меньше еды.

Выбирайте здоровую альтернативу. То есть попробуйте заменить майонез греческим йогуртом или сметаной. Вместо колбасы, ветчины и копченого лучше приготовить мясо на гриле или рыбу, а также овощи. Желудок не будет перегружен, и вы будете чувствовать себя здоровее.

Ешьте медленно. Когда человек очень голоден, он пытается есть как можно быстрее и, как следствие, съедает больше, чем нужно, поскольку не контролирует чувство голода. Но ощущение сытости наступает через 20 минут после еды. Поэтому лучше есть медленно, наслаждаться каждым кусочком, общаться с близкими и, конечно, не допускать чувство сильного голода.

На праздники не обязательно есть вредную еду / Фото - Pixabay

Ешьте из меньших тарелок. Чтобы избежать переедания во время застолья, постарайтесь взять небольшую тарелку и заполнить значительную ее часть зеленью и легкими салатами. Этот бесхитростный секрет поможет не переедать.

Делайте паузы. Организуйте праздник так, чтобы застолье не превращалось в затяжные посиделки. Между сменой блюд устраивайте конкурсы и игры. Немного движения и веселья точно не помешают.