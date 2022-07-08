Как обжаловать заключение медицинской комиссии о мобилизации: алгоритм действий

Каждый военнообязанный перед мобилизацией должен прийти медицинская комиссия, которая определит состояние здоровья человека и пригодность к службе.

Иногда во время медицинской комиссии врачи могут делать ошибочные выводы или случайно пропускают хронические заболевания, дающие право на отсрочку или освобождение от военной службы по состоянию здоровья.

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Почему нужно обжаловать решение, если вы действительно больны

В таком случае можно обжаловать решение военно-врачебной комиссии (ВЛК). Это нужно делать, потому что хронические или временные заболевания во время выполнения боевого задания могут подвергнуть необоснованной опасности как военнослужащего, так и его собратьев. Такие военные могут принести больше вреда, чем пользы.

Как обжаловать решение военно-врачебной комиссии

В соответствии с Положением о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины решение ВЛК может пересматриваться:

Самой ВЛК путем повторного или контрольного медицинского осмотра;

ВЛК военного комиссариата областей (центр комплектования и социальной поддержки), города имеют право пересматривать постановления ВЛК районного (городского) военного комиссариата;

Постановления любых ВЛК могут пересматриваться ЦВЛК (Центральной военно-врачебной комиссией в Киеве);

Решение ВЛК можно обжаловать в суде в порядке административного судопроизводства.

Какие основания для обжалования заключения ВЛК

Оснований для обжалования может быть много, вот некоторые из них:

наличие или отсутствие заболевания, которые были установлены врачом не той специализации;

была выбрана не та степень нарушения функции организма вследствие болезни в соответствии с Таблицей Расписания болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень пригодности к военной службе;

при вынесении решения не была учтена взаимосвязь двух или более болезней;

определяя ограниченную пригодность лица, ВЛК не индивидуализировало такую пригодность в соответствии с возможностью или невозможностью осуществления тех или иных воинских обязанностей.

Но обжаловать заключение военно-врачебной комиссии безосновательно не получится, это можно делать только при наличии незамеченной болезни или ошибки со стороны ВЛК, и отнюдь не должен рассматриваться как способ затягивания процесса мобилизации или уклонения от воинского долга.