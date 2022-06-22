Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало алгоритм направления защитников на лечение за границу.

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На сегодняшний день действует Порядок направления лиц из составляющих сил обороны и сил безопасности, пострадавших в связи с военной агрессией российской федерации против Украины, на лечение за границу, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины 411 от 5 апреля этого года,

– говорится в сообщении.

Если защитник находится в гражданском медучреждении

Направить ходатайство в военное медучреждение со следующими документами:

согласие защитника Украины или его законного представителя;

предоставление согласия на обработку персональных данных;

выписка из медкарты по форме, утвержденной Минздравом.

Если защитник находится в военном медучреждении

Медучреждение инициирует ходатайство о направлении защитника на лечение за границу;

ходатайство должно получить одобрение консилиума врачей военно-медицинского учреждения и дать заключение;

в случае положительного заключения начинаются процедурные соглашения между Минздравом, МИДом, Госпогранслужбой и Командованием медицинских сил;

транспортировка защитника.

Алгоритм направления на лечение защитника за границу / Фото Минветеранов

Какие страны будут принимать украинских военных на лечение

Еще в мае Владимир Зеленский сообщил, что Австрия согласилась взять на лечение военных , получивших тяжелые ранения в зоне боевых действий.

К слову, не все страны добросовестно выполняют данные ими обещания по помощи Украине, в частности, по лечению украинских защитников. Речь об Израиле – страна пообещала принимать раненых бойцов и оказывать им необходимую помощь, в частности, протезировать бойцов, потерявших конечности в войне. Ведь именно в этом направлении у страны есть значительные успехи. Впрочем, наши дипломаты обвинили страну в затягивании помощи в этой гуманитарной сфере.

Психологическая поддержка бойцов

Ранее министерша по делам ветеранов Юлия Лапутина рассказала, что первым пунктом в помощи ветеранам боевых действий является психологическая реабилитация. Украинское правительство уже избрало в этом направлении новый подход и уже одобрило соответствующее постановление.

В настоящее время психологическая помощь для ветеранов предусмотрена в двух вариантах:

в военном госпитале в случае ранения. За это будут отвечать заведения психологической реабилитации, подписавшие контракт с Министерством по делам ветеранов.

через семейного врача, который даст направление психологу.

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