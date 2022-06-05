Психотерапевт Надежда Волченская, соучредительница Благотворительного фонда "Сильные", рассказала Здоровью 24 в рамках проекта "Интервью24", почему говорят так много о случаях сексуального насилия в новостях, но так мало об историях помощи людям.

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Что можно считать сексуальным насилием

"Я не оказывала сопротивления или сама предложила секс, или другие формы сексуального контакта". Такой запрос может быть одним из многих, с которыми обращаются на горячую линию или рассказывают своим родным люди, пережившие сексуальное насилие. И часто люди с таким запросом даже не идентифицируют себя как пережившие сексуальное насилие.

Но надо понимать, что к сексуальному насилию во время войны относят не только собственное изнасилование, но и принуждение к любым сексуализованным отношениям. То есть это может быть изнасилование отдельно или ради сохранения жизни, для получения лучших условий, угроза сексуального насилия, другие формы сексуального рабства или эксплуатации. Сексуальное насилие может быть совершено человеком или группой людей. И может быть как одноразовым, так и повторяющимся.

Надежда Волченская «То есть сексуальное насилие во время войны – это огромный спектр сексуализированных действий от человека с очевидной и безусловной властью (подкрепленной оружием, доступом к базовым ресурсам, контролем за перемещением) над человеком, который сейчас находится в противоположной ситуации. Такое насилие травмирует человека как физически, так и психологически”.

Почему случаев сексуального насилия много, а результатов помощи так мало

Во-первых, нельзя забывать о медицинской тайне, психотерапевтической этике и вообще опасности разглашения подробностей оказанной помощи для человека, пережившего сексуальное насилие. Вся информация, предоставляемая в публичное пространство, должна быть максимально анонимной. Каждый случай помощи уникален и обнародование результатов может повторно травмировать человека.

Во-вторых, от человека, который пережил сексуальное насилие, не следует ожидать какого-либо стандартного поведения: кто-то может вести себя агрессивно или, наоборот, замереть, кто-то может много плакать и рассказывать, а кто-то попросит воды и позвонить близким. Кто-то не поймет, что в его отношении было совершено сексуальное насилие, а кто-то будет хотеть как можно скорее об этом забыть. И любая помощь и разговоры об этом пугают человека.

ООН в 2019 году рассчитала, что во время военных конфликтов на 1 человека, который сообщил о факте совершенного сексуального насилия, приходится от 10 до 20 человек, не рассказавших о преступлениях. Поэтому людей, переживших сексуальное насилие во время войны в Украине, может быть гораздо больше, но не все готовы сразу получать помощь. Соответственно, и случаев оказанной помощи сейчас не так много.

Надежда Волченская «Еще один из важных моментов, почему так немного публичных кейсов помощи людям, пережившим сексуальное насилие, – это длительный процесс реабилитации. После того, что пережили люди, нельзя за 1 – 2 месяца вернуться в состояние, когда все сравнительно стабильно, и тем более в состояние, когда человек готов говорить публично о своем опыте”.

Как помогают людям, пережившим сексуальное насилие

В нашей стране беседы с психологами или психотерапевтами не так распространены, как в Западной Европе или США. Мы только учимся доверять и открываться другим людям, помогающим прорабатывать внутренние психологические травмы.

Когда человек пережил страшный опыт сексуального насилия, он может хотеть избавиться от любых следов, в частности, физических, напоминающих ему о нем. Это могут быть проверки на заболевания, передающиеся половым путем, и получение экстренной постконтактной профилактики.

Если мы говорим о женщинах, переживших изнасилование, то речь может идти об аборте. Также люди часто будут хотеть избавиться от видимых признаков насилия – например, выбитых зубов, шрамов, рубцов и т.п. И этот самый контакт очень важен, чтобы человек смог довериться и быть в дальнейшем более открытым к следующей помощи.

В Благотворительном фонде "Сильные", соучредителем которого является Надежда, медицинскую помощь как раз оказывают людям, пережившим сексуальное насилие. У фонда также психологическая и юридическая поддержка, но на этой стадии фокус именно на медицинской помощи, потому что, по опыту психотерапевта, люди более склонны ее принимать. Например, если человек хочет только восстановить выбитые зубы, то координаторы бесплатно и конфиденциально найдут лучшее решение такого запроса. Возможно, через некоторое время человек снова вернется и будет готов поговорить с психотерапевтом, пройти несколько сеансов терапии, чтобы проработать психологическую травму.

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Еще один вариант помощи – это может быть информационная помощь. Так сказать "пред-помощь". Поскольку людям, пережившим сексуальное насилие, важно знать, что у них есть возможность получить помощь. Что им все объяснят, и они смогут вернуться в любой момент за этой помощью. Координаторы на горячих линиях или в письменных чатах очень корректно и без лишних деталей предоставляют базовую информацию о возможной помощи. И человек решает принять ее или отказаться.

Что делать, если человек отказывается от помощи

Очень и очень важно всегда уважать нежелание человека получать помощь, даже если она (он) нуждается в выводах специалистов.

Надежда Волченская “Человек, переживший сексуальное насилие, чаще всего находится в уязвимом состоянии еще и потому, что ее/его некоторое время не воспринимали как равную/го, ее/его волю проигнорировали, права ограничили, а безопасность полностью нарушили. Поэтому, прежде всего, ей или ему необходимо дать понять, что вся предложенная помощь возможна только с согласия”.

Но следует помнить, что мнение человека может измениться. Самое простое, что можно сделать, это показать человеку, где он сможет сам прочитать и при необходимости получить больше информации.