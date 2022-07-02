В частности, для того, чтобы остановить кровь, нужно использовать именно сертифицированные турникеты. Также важно уметь правильно им пользоваться. Об этом 24 каналу рассказал парамедик, инструктор по неотложным делам Руслан Самигуллин.

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По его словам, когда солдат получает турникет, он надеется, что он спасет ему жизнь. Поэтому лучше, чтобы он был качественный.

Как правильно накладывать турникет

Турникет следует накладывать только при артериальных кровотечениях. При венозных – должна быть давящая повязка.

Надо уметь их различать. Все привыкли это делать по цвету крови. Однако так давно никто не делает. Основной признак артериального кровотечения – оно пульсирует 30 – 50 секунд,

– объяснил Самигуллин.

Важно также, чтобы турникет на фронте всегда был под рукой – на груди, сумке или на руке. В течение 15-20 секунд его можно накладывать самостоятельно.

Внимание! Обязательно нужно его затянуть максимально сильно, пока не остановится кровотечение. А также не забыть указать время наложения.

Основные ошибки

Большая ошибка состоит в том, что даже многие медики считают, что турникет нужно накладывать на один час летом и два часа зимой. Однако на самом деле эта информация уже неактуальна.

"По международному протоколу турникет уже много лет накладывается исключительно на 30 минут, потому что после этого времени происходят неотвратимые процессы в конечности, в которой перекрыли кровь", – пояснил специалист.

Поэтому после этого времени его нужно попустить на время и посмотреть, есть ли кровотечение. Если да – его нужно затянуть снова.