Какая еда уменьшает уровень холестерина: новое открытие ученых

По данным нового исследования ученых из США, употребление одного авокадо в день в течение шести месяцев приводит к снижению уровня "плохого" холестерина (липопротеидов низкой плотности, ЛПНП).

Американские исследователи из Университета Эвана Пью в Пенсильвании называют авокадо полезным дополнением к хорошо сбалансированной диете.

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Новая польза авокадо

По их информации, употребление одного авокадо в день в течение полугода не влияет на жир на животе, жир в печени или на объем талии у людей с избыточным весом или ожирением. Но такое питание приводит к небольшому понижению уровня холестерина (липопротеидов низкой плотности, ЛПНП).

Кроме того, ежедневное употребление авокадо приводит к снижению общего холестерина на 2,9 мг на децилитр (мг/дл) и холестерина ЛПНП на 2,5 мг/дл. Исследование показало, что ежедневное употребление авокадо улучшает общее качество рациона участников на восемь пунктов по 100-балльной шкале.

Ученые подчеркнули, что более высокое качество диеты связано с низшим риском ряда заболеваний, включая болезни сердца, диабет 2 типа и некоторые виды рака.

Как происходило исследование

Это был шестимесячный эксперимент с участием более 1000 человек, имеющих избыточный вес или ожирение, половина из которых ели авокадо ежедневно, тогда как другая половина продолжала свою обычную диету и должна отказаться от авокадо. Жир в области живота и вокруг других органов измерялся с помощью МРТ для исследования и в конце его.

Когда холестерин вреден

Источник: Testing

Холестерин – это вещество, содержащееся в каждой клетке человеческого тела и поддерживающее его здоровье. Холестерин производится в печени и поступает дополнительно с едой. Он нужен для работы организма, но когда его становится слишком много, это повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Холестерин переносится по организму липопротеинами (это белки). Один переносится липопротеинами низкой плотности (ЛПНП) – такой холестерин называют "плохим", потому что он укупоривает кровеносные сосуды. А другой переносимый липопротеинами высокой плотности (ЛПВП), называют "хорошим", потому что он помогает организму вывести лишний холестерин.