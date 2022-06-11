Они опасны и в мирное время, но при ограниченном доступе к воде, продуктам, средствам гигиены и при скоплении людей риски повышаются. В Минздраве опубликовали советы, как избежать возбудителей таких инфекций.

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Как передаются кишечные инфекции:

контактно-бытовым путем, через невымытые руки, посуду, белье или игрушки;

через инфицированную воду;

через продукты, овощи, фрукты и блюда, не термически обработанные или тщательно вымытые.

Способы передачи острых кишечных инфекций / Инфографика МЗ

Кишечные инфекции – симптомы Повышенная температура.

Диарея длится несколько дней.

Рвота, которая не приносит облегчения.

Боли в животе.

Общая слабость.

Головная боль

Симптомы ОРВИ.

Признаки кишечных инфекций / Инфографика МОЗ

Как помочь себе, если подхватили кишечную инфекцию

Чтобы облегчить неприятные симптомы в Минздраве, советуют прежде всего предотвращать обезвоживание и потерю организмом солей.

При появлении симптомов, если есть возможность, нужно сразу обращаться за медицинской помощью.

Итак, простые советы:

Пейте много воды или специальных растворов для регидратации, которые могут заменить воду.

Примите энтеросорбенты – препараты, связывающие и выводящие токсины из организма.

при необходимости жаропонижающие препараты.

не употребляйте жареные и острые блюда.

Жирную пищу во время пищевых отравлений лучше исключить из рациона / Фото Unsplash

Как защититься от кишечных инфекций

Однако, самое лучшее, что вы можете сделать, это предотвратить кишечные инфекции. Для этого следует знать главные условия, которые могут вызвать их развитие.

Тщательно мойте руки с мылом после посещения улицы, туалета и перед приготовлением пищи.

Кипятите воду, которую пьете, моете руки или посуду, если сомневаетесь в ее качестве.

Тщательно мойте овощи и фрукты перед приготовлением, обливайте их кипятком, если будете употреблять сырыми.

Хорошо проваривайте, тушите или прокалывайте продукты.

Не ешьте незнакомых растений, ягод, грибов и трав.

Правильно храните продукты и соблюдайте сроки годности.

Держите в чистоте кухонные приборы и мойте поверхности.

Избегайте покупок продуктов на стихийных рынках.

Не берите в путь быстро портящиеся продукты.

Избегайте плавания в непроточных водоемах и "диких" пляжах, не проглатывайте воду из таких водоемов.

Мойте и дезинфицируйте игрушки.

Используйте индивидуальную посуду.

Избегайте контактов с людьми, у которых есть признаки заболеваний.

Как защититься от кишечных инфекций / Инфографика МОЗ

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