Они опасны и в мирное время, но при ограниченном доступе к воде, продуктам, средствам гигиены и при скоплении людей риски повышаются. В Минздраве опубликовали советы, как избежать возбудителей таких инфекций.
Внимание Угроза холеры в Мариуполе: оккупанты уже срочно ищут инфекционные отделения
Как передаются кишечные инфекции:
- контактно-бытовым путем, через невымытые руки, посуду, белье или игрушки;
- через инфицированную воду;
- через продукты, овощи, фрукты и блюда, не термически обработанные или тщательно вымытые.
Способы передачи острых кишечных инфекций / Инфографика МЗ
Диарея длится несколько дней.
Рвота, которая не приносит облегчения.
Боли в животе.
Общая слабость.
Головная боль
Симптомы ОРВИ.
Признаки кишечных инфекций / Инфографика МОЗ
Как помочь себе, если подхватили кишечную инфекцию
Чтобы облегчить неприятные симптомы в Минздраве, советуют прежде всего предотвращать обезвоживание и потерю организмом солей.
При появлении симптомов, если есть возможность, нужно сразу обращаться за медицинской помощью.
Итак, простые советы:
- Пейте много воды или специальных растворов для регидратации, которые могут заменить воду.
- Примите энтеросорбенты – препараты, связывающие и выводящие токсины из организма.
- при необходимости жаропонижающие препараты.
- не употребляйте жареные и острые блюда.
Жирную пищу во время пищевых отравлений лучше исключить из рациона / Фото Unsplash
Как защититься от кишечных инфекций
Однако, самое лучшее, что вы можете сделать, это предотвратить кишечные инфекции. Для этого следует знать главные условия, которые могут вызвать их развитие.
- Тщательно мойте руки с мылом после посещения улицы, туалета и перед приготовлением пищи.
- Кипятите воду, которую пьете, моете руки или посуду, если сомневаетесь в ее качестве.
- Тщательно мойте овощи и фрукты перед приготовлением, обливайте их кипятком, если будете употреблять сырыми.
- Хорошо проваривайте, тушите или прокалывайте продукты.
- Не ешьте незнакомых растений, ягод, грибов и трав.
- Правильно храните продукты и соблюдайте сроки годности.
- Держите в чистоте кухонные приборы и мойте поверхности.
- Избегайте покупок продуктов на стихийных рынках.
- Не берите в путь быстро портящиеся продукты.
- Избегайте плавания в непроточных водоемах и "диких" пляжах, не проглатывайте воду из таких водоемов.
- Мойте и дезинфицируйте игрушки.
- Используйте индивидуальную посуду.
- Избегайте контактов с людьми, у которых есть признаки заболеваний.
Как защититься от кишечных инфекций / Инфографика МОЗ
Стоит знать – риск каких болезней на фронте: смотрите видео