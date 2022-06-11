Они опасны и в мирное время, но при ограниченном доступе к воде, продуктам, средствам гигиены и при скоплении людей риски повышаются. В Минздраве опубликовали советы, как избежать возбудителей таких инфекций.

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Как передаются кишечные инфекции:

  • контактно-бытовым путем, через невымытые руки, посуду, белье или игрушки;
  • через инфицированную воду;
  • через продукты, овощи, фрукты и блюда, не термически обработанные или тщательно вымытые.

Способы передачи острых кишечных инфекций / Инфографика МЗ

Кишечные инфекции – симптомы
Повышенная температура.
Диарея длится несколько дней.
Рвота, которая не приносит облегчения.
Боли в животе.
Общая слабость.
Головная боль
Симптомы ОРВИ.

Признаки кишечных инфекций / Инфографика МОЗ

Как помочь себе, если подхватили кишечную инфекцию

Чтобы облегчить неприятные симптомы в Минздраве, советуют прежде всего предотвращать обезвоживание и потерю организмом солей.

При появлении симптомов, если есть возможность, нужно сразу обращаться за медицинской помощью.

Итак, простые советы:

  • Пейте много воды или специальных растворов для регидратации, которые могут заменить воду.
  • Примите энтеросорбенты – препараты, связывающие и выводящие токсины из организма.
  • при необходимости жаропонижающие препараты.
  • не употребляйте жареные и острые блюда.

Жирную пищу во время пищевых отравлений лучше исключить из рациона / Фото Unsplash

Как защититься от кишечных инфекций

Однако, самое лучшее, что вы можете сделать, это предотвратить кишечные инфекции. Для этого следует знать главные условия, которые могут вызвать их развитие.

  • Тщательно мойте руки с мылом после посещения улицы, туалета и перед приготовлением пищи.
  • Кипятите воду, которую пьете, моете руки или посуду, если сомневаетесь в ее качестве.
  • Тщательно мойте овощи и фрукты перед приготовлением, обливайте их кипятком, если будете употреблять сырыми.
  • Хорошо проваривайте, тушите или прокалывайте продукты.
  • Не ешьте незнакомых растений, ягод, грибов и трав.
  • Правильно храните продукты и соблюдайте сроки годности.
  • Держите в чистоте кухонные приборы и мойте поверхности.
  • Избегайте покупок продуктов на стихийных рынках.
  • Не берите в путь быстро портящиеся продукты.
  • Избегайте плавания в непроточных водоемах и "диких" пляжах, не проглатывайте воду из таких водоемов.
  • Мойте и дезинфицируйте игрушки.
  • Используйте индивидуальную посуду.
  • Избегайте контактов с людьми, у которых есть признаки заболеваний.

Как защититься от кишечных инфекций / Инфографика МОЗ

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