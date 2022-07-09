Новые рекомендации американской кардиологической ассоциации по сну

Американская кардиологическая ассоциация добавила продолжительность сна в контрольный список вещей, влияющих на здоровье сердечно-сосудистой системы. Взрослые люди должны спать от 7 до 9 часов каждую ночь.

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Люди ночью проходят несколько циклов, состоящих из медленного и быстрого сна. Есть три стадии медленного сна, и только на третьей из них человек входит в глубокий сон, который восстанавливает тело как умственно, так и физически.

Если вы просыпаетесь среди ночи, то вы не сможете перейти на более глубокие стадии. Такая ситуация может привести к повышению АД и повышению уровня сахара в крови, что связано с диабетом и ожирением. Эти состояния способствуют ухудшению здоровья и повышают риск развития сердечной недостаточности.

Другие рекомендации и что изменилось

Помимо сна новый список Американской кардиологической ассоциации сохранил исходные категории: диета, физическая активность, влияние никотина, индекс массы тела, липиды в крови, глюкоза в крови и артериальное давление. Но с некоторыми переменами.

Несколько исходных показателей были переопределены для обеспечения соответствия новым клиническим рекомендациям или совместимости с новыми инструментами измерения. Для контроля работы сердечно-сосудистой системы людям в возрасте от двух лет и старше кардиологи рекомендуют: