Смена диеты может ослабить последствия пандемии

Исследователи призывают увеличить в рационе количество овощей и фруктов, сократив количество мяса. Это может защитить людей от тяжелых заболеваний и последствий коронавируса.

Исследование показало, что поощрение людей есть больше фруктов и овощей после пандемии может помочь предотвратить 26 миллионов смертей ежегодно до 2060 года.

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Смена диеты спасет жизнь многих людей

Группа исследователей из Эдинбурга считает, что преждевременная смерть от таких заболеваний, как болезни сердца, инсульт и рак, которые также являются факторами риска для пациентов с COVID-19, можно предотвратить, включив в планы восстановления после пандемии меры по сокращению глобального потребления мяса. .

Анализ показывает, что сокращение количества потребляемого мяса во всем мире также сделало бы продукты более доступными, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода. Кроме того, такой подход более полезен для окружающей среды.

Как происходило исследование

Ученые смоделировали четыре постпандемических сценария и рассмотрели, как каждый из них повлияет на глобальную продовольственную систему в период с 2019 по 2060 год.

Их результаты показывают, что планы, включающие изменение рациона в пользу меньшего количества мяса и большего количества фруктов и овощей, могут предотвратить 2600 преждевременных смертей на миллион человек к 2060 году.

По словам ученых, сокращение потребления мяса также сократит использование сельскохозяйственных земель и потребность в орошении и удобрениях, что может повлиять на качество воды и биологическое разнообразие.