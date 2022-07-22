Как уменьшить риск деменции: четыре проверенных способа

Деменция – тяжелое и распространенное заболевание, негативно влияющее на качество жизни. С каждым годом количество людей с этим заболеванием растет.

Деменция – это заболевание, негативно влияющее на память, мышление и социальные способности человека настолько, что ему трудно выполнять обычные ежедневные действия.

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Наличие в семейном анамнезе деменции увеличивает риск развития заболевания. Однако у многих людей с семейной историей болезни симптомы никогда не появляются.

Как уменьшить риск деменции

Доктор Грегори Дэй из клиники Мэйо дал советы, как уменьшить риск когнитивных нарушений.

Участвуйте в мероприятиях, стимулирующих работу мозга

Составляйте пазлы и играйте в компьютерные игры. Также риск деменции уменьшает качественное образование и умственный труд. Участие в развлечениях, хобби и социальных мероприятиях, требующих умственной концентрации, не менее важны для снижения риска развития деменции.

Обретайте новые навыки

Исследования показали, что чем больше лет обучения человек, тем меньше риск деменции. Похоже, это потому, что люди, которые тратят больше времени на обучение, развивают более надежные сети нервных клеток и связи между ними в своем мозгу. Эти сети лучше справляются с клеточными повреждениями, которые могут привести к деменции.

Ведите здоровый образ жизни

Здоровый образ жизни также важен для поддержания здоровья мозга. Правильное питание, поддержание нормального веса, регулярные физические упражнения и избегание состояний, увеличивающих риск инфарктов и инсультов, могут снизить риск деменции.

Доказано, что выделение времени для эффективного контроля уровня холестерина и АД, отказ от курения и ограничения потребления алкоголя улучшают когнитивное здоровье. Эти меры оказывают влияние на здоровье кровеносных сосудов вашего мозга и сердца. Также важно хорошо высыпаться и лечить расстройства сна.

Поддерживайте социальное взаимодействие

Исследования показывают, что социальное взаимодействие в любом возрасте будет иметь положительные когнитивные преимущества. Регулярное общение с другими людьми, в том числе с семьей, друзьями, соседями, коллегами и членами сообщества, может улучшить ваше настроение, мировоззрение и задействовать ваш разум. Эти регулярные взаимодействия оказывают положительное влияние на ваши когнитивные способности и облегчают симптомы деменции.