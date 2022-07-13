Как заживают раны

Раны заживают постепенно, сначала она кровоточит. Затем в течение нескольких минут кровь сворачивается и образуется сухая временная корка – струп, защищающий от инфекций. Если в рану попадают вредные бактерии – это нарушает процесс заживления.

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Если рана без заражения, то под защитной поверхностью струпа образуется новая ткань, организм восстанавливает поврежденные кровеносные сосуды и производит коллаген, чтобы образовалась новая кожа.

Что делать, чтобы рана зажила быстрее

держать рану чистой и влажной. При изменении повязки нужно очистить рану водой, края ее промыть с мылом и нанести тонкий слой антибиотика или вазелина, чтобы поверхность раны оставалась влажной – это предотвращает образование рубцов. Затем рану следует перевязать чистым бинтом. Менять повязку нужно не реже одного раза в день. Во время купания лучше прикрывать рану, чтобы она не намокла;

разнообразно питаться: есть фрукты, овощи, цельнозерновой хлеб, обезжиренные молочные продукты, бобы, нежирное мясо и рыбу. Здоровая пища ускоряет процесс заживления;

если у вас сахарный диабет или высокое кровяное давление – контролировать свое состояние и пить таблетки, которые назначил врач. Это важно, поскольку эти болезни замедляют заживление раны;

не курить. Никотин и вредные химические вещества в сигаретах оказывают влияние на сосуды и скорость заживления ран.

Если придерживаться этих рекомендаций, рана быстро заживет и после этого останется небольшой шрам или вообще не будет. Если рана очень большая и кровь не останавливается в течение десяти минут, нужно звонить в скорую.