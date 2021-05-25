Как и где купить клубнику: полезные советы

Часто выбор лучшей клубники в магазине всегда превращается в проблему. Но на самом деле, если знать несколько советов, вы сможете приобрести наиболее полезные и вкусные ягоды. Как это сделать – читайте дальше.

Клубника содержит наибольшее количество ценных питательных веществ из всех ягод, она является отличным источником клетчатки, содержит мало калорий и относительно небольшое количество сахара. Наибольшей пользой для здоровья является высокое содержание антиоксидантов. Клубника также положительно влияет на здоровье глаз, неврологическое здоровье и здоровье кожи.

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Какие витамины содержит клубника

Клубника содержит два витамина, которые действуют как антиоксиданты в организме – витамин A (в виде бета-каротина) и витамин C (в виде аскорбиновой кислоты).

Антиоксиданты замедляют формирование окислительного стресса в организме, ответственного за процесс старения и развитие большинства болезней, включая рак, диабет и сердечно-сосудистые заболевания.

Клубника защищает от рака

Источник: American Institute for Cancer Research

По данным исследований, в клубнике содержатся вещества, которые способны бороться с раком. Польза клубники включает в себя способность блокировать образование раковых клеток, препятствовать прогрессированию и распространению раковых опухолей.

Клубника защищает от сердечных заболеваний и кожу от повреждений

Антиоксиданты в клубнике помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, подавляя образование "плохого" холестерина, ограничивая образование бляшек в артериях, а также уменьшая склонность к развитию тромбоза.

Также витамины A и C улучшают состояние кожи, регулируя образование морщин, цвет кожи, снижая риск развития рака кожи и улучшая эластичность кожи.

Как и где купить клубнику: практические советы

Не покупайте клубнику на стихийных рынках

Продукты, представленные на стихийных рынках, часто не соответствуют требованиям безопасности. Многие покупают продукты "с земли", не зная об их качестве, происхождении и условиях, в которых ее изготовили, где хранили и как транспортировали.

На стихийных рынках контроль за незаконной торговлей со стороны государства никоим образом не осуществляют, а качество и свежесть продуктов не проверяют. Поэтому неизвестно, чем поливали землю, на которой выросла клубника и тому подобное. Единственным законным местом для торговли пищевыми продуктами, кроме магазинов, есть рынок, где размещена государственная лаборатория ветсанэкспертизы.

Проверьте ярко-красный цвет

Безопасные для употребления фрукты реализуют только в магазинах и на стационарных рынках. Товар должен быть защищен справкой о ветеринарно-санитарной экспертизе. Также при первых симптомах отравления следует вызвать скорую. Клинические проявленияпроявляются в течение 6-ти часов после приема ягоды.

Цвет является основным фактором, который участвует в сборе клубники. Если вокруг стеблей обнаружена белизна, ягоды еще не стали достаточно спелыми.

Чем ярче цвет, тем слаще клубника. Ищите блестящий красный с минимальным обесцвеченного.



Спелая клубника / Фото: Getty Images

Выбирайте ягоды меньших размеров

Маленькие ягоды, как правило, более сочные и имеют гораздо больше вкуса, чем более крупные. В более крупных ягодах часто содержится больше воды, которая разбавляет вкус.

Проверьте клубнику, не слишком ли она мягкая и влажная

Перед покупкой проверьте дно контейнера, чтобы увидеть, не загрязнена ли бумага. Если это так, это может свидетельствовать о том, что некоторые ягоды перезревшие.

Если ягоды пролежат во влажной коробке достаточно долго, на них начнут появляться белые пятна плесени. Обеспечение сухости и твердости плодов является неотъемлемой частью выбора правильной текстуры и спелости.

Проверьте, являются ли листья клубники зелеными и свежими

Для проверки свежих ягод следует обратить внимание на листья, которые должны быть живого зеленого цвета. Сухие листья свидетельствуют о том, что ягоды уже некоторое время лежат в магазине.

Купите местные и сезонные ягоды

Об этом стоит помнить! Если сейчас длится сезон клубники – это лучшее время приобрести эту ягоду. Забудьте о ту внесезонную клубнику, которую часто в феврале можно найти в супермаркетах, к примеру, ведь она просто не стоит ваших денег и ее нельзя сравнить со свежей местной сезонной ягодой.



Проверьте цвет и состояние листьев у клубники / Фото: Getty Images