Друзья и родственники могут рекомендовать пищевую соду, как натуральный антацид. Но клинических испытаний, подтверждающих, что сода облегчает симптомы изжоги, не проводилось.

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Симптомы изжоги

ощущение жжения в груди и горле;

боль в груди усиливается, когда вы наклоняетесь или ложитесь;

во рту горький или кислый привкус;

трудно глотать.

Как побороть изжогу

Лучшим вариантом будет добежать до аптеки или отыскать такие препараты в домашней аптечке и принять их:

Антациды – нейтрализуют кислоту и быстро облегчают симптомы.

Ингибиторы протонной помпы (ИПП) – уменьшают количество кислоты в желудке.

Блокаторы H2-рецепторов – снижают уровень кислоты в желудке и заживляют слизистую пищевода.

Названия препаратов спросите у фармацевта.

Что делать, чтобы не возникала изжога

Источник: Mayo Clinic

Ешьте чаще, но маленькими порциями. Поддерживайте здоровый вес тела. Избыточные килограммы давят на живот, заставляя кислоту попадать в пищевод. Избегайте тесной одежды, которая давит на живот. Избегайте продуктов, которые вызывают изжогу, например цитрусовых, репчатого лука, мяты, шоколада, жареного и острого. Не ешьте перед сном. Поднимите изголовье кровати, если вы чувствуете изжогу ночью. Важно поднять тело выше пояса, например можно подложить деревянные блоки или книги под матрас. Избегайте курения и алкоголя. Они ухудшают работу нижнего сфинктера пищевода, который отделяет его от желудка. Из-за этого кислота из желудка попадает в пищевод.

Если перечисленные методы не помогают – обратитесь к врачу.