Друзья и родственники могут рекомендовать пищевую соду, как натуральный антацид. Но клинических испытаний, подтверждающих, что сода облегчает симптомы изжоги, не проводилось.
Также на тему: Исследование подтвердило, что изжога связана с двумя видами рака
Симптомы изжоги
- ощущение жжения в груди и горле;
- боль в груди усиливается, когда вы наклоняетесь или ложитесь;
- во рту горький или кислый привкус;
- трудно глотать.
Как побороть изжогу
Лучшим вариантом будет добежать до аптеки или отыскать такие препараты в домашней аптечке и принять их:
- Антациды – нейтрализуют кислоту и быстро облегчают симптомы.
- Ингибиторы протонной помпы (ИПП) – уменьшают количество кислоты в желудке.
- Блокаторы H2-рецепторов – снижают уровень кислоты в желудке и заживляют слизистую пищевода.
Названия препаратов спросите у фармацевта.
Что делать, чтобы не возникала изжога
Источник: Mayo Clinic
- Ешьте чаще, но маленькими порциями.
- Поддерживайте здоровый вес тела. Избыточные килограммы давят на живот, заставляя кислоту попадать в пищевод.
- Избегайте тесной одежды, которая давит на живот.
- Избегайте продуктов, которые вызывают изжогу, например цитрусовых, репчатого лука, мяты, шоколада, жареного и острого.
- Не ешьте перед сном.
- Поднимите изголовье кровати, если вы чувствуете изжогу ночью. Важно поднять тело выше пояса, например можно подложить деревянные блоки или книги под матрас.
- Избегайте курения и алкоголя. Они ухудшают работу нижнего сфинктера пищевода, который отделяет его от желудка. Из-за этого кислота из желудка попадает в пищевод.
Если перечисленные методы не помогают – обратитесь к врачу.