От 15 мая люди, которые записались на вакцинацию через приложение "Дия", смогут вакцинироваться против коронавируса в порядке живой очереди. Но в выходные дни.

К теме Людей, которые записались на вакцинацию через "Дию", будут прививать в ближайшее время – Шмыгаль

Желающих будут вакцинировать любым из доступных препаратов. Только кроме тех, которые Украина получила в рамках инициативы COVAX, поскольку они рассчитаны на реализацию национального плана вакцинации.

По состоянию на 11 мая 2021 года в письмо ожидания вакцинации против COVID-19 записалась 535 951 человек.

Как зарегистрироваться на вакцинацию через "Дию"

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете гражданина на diia.gov.ua. В разделе "Услуги" выберите "Запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19". Укажите, чем вы занимаетесь, и выберите город, в котором будете вакцинироваться. После подтверждения записи следите за оповещениями в "Дие". Система уведомит вас, когда откроется запись на прививку.



На вакцинацию можно записаться через приложение или портал "Дия" / Фото 24 канала

Заметим, что есть еще несколько путей записаться на вакцинацию: через контакт-центр Минздрава (0 800 60 20 19), через своего семейного врача или с помощью пунктов прививки, контактные данные каждого из которых указаны в документе.

Как записаться на прививку без декларации

Пациенты могут самостоятельно обращаться за получением вакцины. Отсутствие семейного врача не может стать основанием для отказа в проведении прививки. Если у вас нет семейного врача, то необходимо взять с собой документы, удостоверяющие личность: паспорт и идентификационный код. Это нужно для того, чтобы врач внес ваши данные в систему.

Если вам отказали в проведении прививок из-за декларации, об этом необходимо сообщить: в контакт-центр Минздрава– 0 800 60 20 19,

или контакт центр НСЗУ – 16-77.

Можно ли вакцинироваться в другой области и как это сделать

Вакцинироваться необязательно именно в том регионе, где заключена декларация с семейным врачом.

Записаться на получение вакцины можно в любом удобном пункте прививки не учитывая ваше место проживания или регистрации.