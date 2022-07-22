Что делать пожилым людям в жару, чтобы уберечь здоровье

С возрастом пожилым людям становится все труднее регулировать температуру тела, особенно в жаркие летние месяцы. Даже кратковременное влияние жары может оказать сильное и быстрое влияние на них.

Эксперт Медицинского колледжа Бейлора Анджела Катик дала советы пожилым людям, как избежать чрезвычайных ситуаций, связанных с жарой.

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Это связано с физиологическими изменениями, медицинскими проблемами и лекарствами, отпускаемыми по рецепту, они могут мешать регулировать температуру нашего тела и предотвращать потоотделение, которое помогает нам охлаждаться.

– отметила она.

Кондиционер поможет пережить жару

Во время жары наиболее безопасным вариантом для пожилых людей является пребывание в закрытом помещении с кондиционером. Если в их доме нет кондиционера, им нужно посетить дом друга или члена семьи или общественное место, например библиотеку. Чтобы в доме было прохладнее, используйте вентиляторы, закрывайте шторы и жалюзи и не включайте плиту или другие излучающие тепло приборы.

Тепловой удар

У пожилых людей могут появляться симптомы различных заболеваний, связанных с жарой, включая тепловой удар или тепловое истощение. При тепловом ударе краснеет кожа, ускоряется сердцебиение, болит голова, появляется вялость. Тепловое истощение может повлечь за собой сильное потоотделение, мышечные судороги, слабость, ощущение холода или липкости на ощупь, головокружение, головную боль, тошноту и рвоту.

Если у вас или вашего знакомого пожилого человека возникают проблемы, связанные с жарой нужно действовать немедленно:

Идите в более прохладное место как можно скорее;

Пейте жидкости без кофеина, лучше воду или соки;

Снимите любую тяжелую одежду;

Снижайте температуру тела: облейте себя прохладной водой или уложите прохладные ткани на лоб, запястья и лодыжки.

Как подготовиться к жаре

Когда солнце самое активное, избегайте пребывания на улице. Если пожилые люди в целом здоровы и хотят продолжать активный отдых на свежем воздухе, они должны делать это рано утром или поздно вечером, когда солнце начинает садиться. Если нужно выйти на улицу днем, подготовьтесь к жаре: