После наступления менопаузы у женщин, получающих большое количество белка из растительных источников, ниже риск преждевременной смерти. А также смерти от деменции и сердечно-сосудистых заболеваний.

Как происходило исследование

Рекомендации с питанием во всем мире указывают, что ежедневно человек должен получать достаточное количество белков. Но различные белковые продукты могут по-разному влиять на здоровье. Растительные белки связаны с лучшим здоровьем, а животные – наоборот, с риском развития болезней сердца и рака.

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Ученые из Айовского университета поставили цель выяснить, какие источники белка полезны, а какие – вредны. Они проанализировали данные более 100 тысяч женщин, которым в начале исследования было от 50 до 79 лет. Наблюдение за участницами началось в 1993-1998 годах и продолжалось до 2007 года. Все женщины заполнили анкеты о своем питании.

Вред белковой пищи для женщин

Исследование показало, что у женщин старше 50 лет, которые получали наибольшее количество белка из растительной пищи, в сравнении с теми, кто получал наименьшее его количество риск смерти был ниже:

от всех причин – на 9%;

от сердечно-сосудистых болезней – на 12%;

от причин, связанных с деменцией – на 21%.

В то же время высокий уровень потребления яиц был связан со снижением риска смерти от деменции на 14%, мяса птицы – на 15%.

Авторы исследования отмечают, что замещение красного мяса, яиц и молочных продуктов орехами (растительным белком) было связано со снижением риска смерти.

Почему белковая пища влияет на здоровье

Есть несколько теорий, которые могут объяснить, почему животные белковые продукты имеют риск для здоровья. Одна из возможных причин – разница в аминокислотном составе растительных и животных белков. Некоторые аминокислоты, которые есть только в животных белках, связаны с риском развития атеросклероза и сердечно-сосудистых болезней. Аминокислоты растительных белков, напротив, связаны со снижением риска заболеваний сердца.

На здоровье людей могут влиять различные составляющие продуктов, кроме белка. Например, клетчатка и ненасыщенные жиры растительной пищи связаны с пользой для здоровья, а насыщенные жиры животного – с риском для сердечно-сосудистой системы.