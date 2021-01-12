В Национальной академии наук Украины спрогнозировали развитие ситуации с коронавирусом на ближайшие две недели. По мнению ученых, заболеваемость COVID-19 останется на довольно низком уровне.

Заболеваемость значительно не возрастет в ближайшие недели

В течение последних нескольких недель количество новых случаев коронавируса в Украине постепенно снижается. Ситуация не должна кардинально меняться, говорится на сайте НАН Украины.

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С 12 по 18 января ученые прогнозируют, что в Украине будут выявлять в среднем ежесуточно от 5 545 до 6 937 новых случаев.

В течение 19 – 25 января ситуация не ухудшится. Суточная статистика будет достигать в среднем 4 663 случая COVID-19.

Согласно исследованию ученых, на одинаковом уровне в Украине сохраняется смертность от коронавируса. Показатель держится в пределах 1,5 – 2%. Несколько снизилось количество летальных исходов в больницах. Также существенно вырос возраст новых больных.

Статистика коронавируса в Украине: кратко

По состоянию на 11 января в Украине обнаружили 1 миллион 119 тысяч 314 случаев коронавируса. 19 895 человек умерли от осложнений, вызванных недугом. Выздоровели более 796 тысяч больных. За последние сутки диагностировали 4 288 новых случаев COVID-19.