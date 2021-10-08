Известно, что после перенесенного коронавируса или вакцинации против болезни антитела обнаруживаются в периферической крови по меньшей мере 6 месяцев после болезни. Но способность организма быстро распознавать антиген, то есть иммунологическая память, поддерживается гетерогенными подмножествами вирусоспецифических Т- и В-лимфоцитов, которые размещены в лимфоидных тканях и органах, пораженных инфекцией.
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Ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке и Института иммунологии Ла-Хойя в Калифорнии (США) выявили сложность и функциональное разнообразие Т- и В-клеток памяти, специфичных к SARS-CoV-2 в лимфоидных тканях и тканях слизистой оболочки полых органов.
Как проводилось исследование
Ученые провели исследование на органах, которые взяли у 4 человек в возрасте 10 – 74 лет. Эти пациенты переболели коронавирусом за 2 – 6 месяцев до этого и впоследствии умерли по причинам, не связанным с инфекцией. Для контрольной выборки исследователи взяли органы доноров, которые умерли раньше ноября 2019 года и не сталкивались с коронавирусом.
Все доноры, которые перенесли коронавирус, имели сывороточные IgG к N - и S-белков, а также RBD вируса вместе с нейтрализующими антителами, в то время, как в сыворотке крови доноров органов до пандемии отсутствовали антитела к нему. Используя эту когорту, мы исследовали SARS-CoV-2-специфичные Т- и В-клеточные ответы в крови, костном мозге, селезенке, легких,
– рассказали ученые.
Больше всего о коронавирусе помнят легкие: выводы ученых
- SARS-CoV-2-специфические CD4 + T -, CD8 + Т- и В-клетки больше всего локализовались в легких и связанных с ними лимфатических узлах, а также поддерживались как популяции клеток памяти.
- Т- и В-клетки памяти, которые участвуют в защите от вторичных вирусных инфекций, также наблюдались в основном в легких.
- При этом лимфатические узлы кишечника у некоторых доноров выступали важными участками для SARS-CoV-2-специфических Т- и В-клеток памяти (особенно TRM и BRM). Это можно объяснить тем, что кишечник в некоторых случаях выступает основным местом для репликации вируса.
- Кроме этого, в лимфатических узлах легких даже пожилых людей обнаружили SARS-CoV-2-специфические зародышевые центры и B-клеток и TFH-клеток. Это означает, что иммунный ответ сохраняется даже через несколько месяцев после выздоровления, а специфическая к SARS-CoV-2 иммунная память локализуется в определенных тканях.
- Учитывая выводы своего исследования, ученые предположили, что для улучшения защиты от вируса вакцины должны быть нацелены на иммунные клетки памяти в легких и связанных с ними лимфатических узлах.