Какая часть организма дольше всего хранит "память" о COVID-19

Ученые выяснили, где именно организм локализует "память" о перенесенной коронавирусной инфекции. Это необходимо для того, чтобы обеспечить долгосрочную защиту от повторного заражения.

Известно, что после перенесенного коронавируса или вакцинации против болезни антитела обнаруживаются в периферической крови по меньшей мере 6 месяцев после болезни. Но способность организма быстро распознавать антиген, то есть иммунологическая память, поддерживается гетерогенными подмножествами вирусоспецифических Т- и В-лимфоцитов, которые размещены в лимфоидных тканях и органах, пораженных инфекцией.

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Ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке и Института иммунологии Ла-Хойя в Калифорнии (США) выявили сложность и функциональное разнообразие Т- и В-клеток памяти, специфичных к SARS-CoV-2 в лимфоидных тканях и тканях слизистой оболочки полых органов.

Как проводилось исследование

Ученые провели исследование на органах, которые взяли у 4 человек в возрасте 10 – 74 лет. Эти пациенты переболели коронавирусом за 2 – 6 месяцев до этого и впоследствии умерли по причинам, не связанным с инфекцией. Для контрольной выборки исследователи взяли органы доноров, которые умерли раньше ноября 2019 года и не сталкивались с коронавирусом.

Все доноры, которые перенесли коронавирус, имели сывороточные IgG к N - и S-белков, а также RBD вируса вместе с нейтрализующими антителами, в то время, как в сыворотке крови доноров органов до пандемии отсутствовали антитела к нему. Используя эту когорту, мы исследовали SARS-CoV-2-специфичные Т- и В-клеточные ответы в крови, костном мозге, селезенке, легких,

– рассказали ученые.

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