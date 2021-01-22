На низкоуглеводной диете люди потребляют меньше калорий, но на низкожировой они теряют больше жира. Обе диеты не усиливают аппетит и помогают похудеть.

Есть две конкурирующие теории, объясняющие рост ожирения среди людей. Одна из них связывает это явление с употреблением лишних углеводов, другая – жиров, пишет Nature Medicine.

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Теории ожирения

Согласно первой теории, употребление большого количества легкоусвояемых углеводов приводит к повышению уровня инсулина в крови. Считается, что это способствует стимулированию аппетита и отложению жира в организме.

Другая теория утверждает, что диета с высоким содержанием жира способствует пассивному перееданию. Избыток получения энергии в этом случае связан с высокой калорийностью жиров, их слабым эффектом на насыщение и тем, что люди получают от нее удовольствие.

Чем отличаются диеты

Низкоуглеводная диета с высоким содержанием жиров (кетогенная) включает в себя не крахмалистые овощи и различные животные продукты. Она требует избежания сахара, большинства углеводов, крахмала. Низкожировая диета обычно состоит из цельных растительных продуктов, включая овощи, фрукты, бобовые, цельнозерновые продукты.

Как происходило исследование

В новом исследовании участвовали 20 человек. Они провели четыре недели в центре изучения обмена веществ Национальных институтов здоровья США. В течение первых двух недель они получали кетогенную диету, две следующие недели – низкожировую.

На кетогенной диете они получали 10% энергии через углеводы, 75% вследствие жиров, а на низкожировой – 10% вследствие жиров и 75% – углеводов. Низкоуглеводная диета была в два раза калорийнее в расчете на один грамм. Оба рациона включали минимум обработанных продуктов. Питание было трехразовым, между приемом пищи можно делать любое количество перекусов. Участники могли есть в любых количествах.

Какая диета эффективнее

Исследование показало, что на кетогенной диете участники получали на 550-700 килокалорий в день меньше, чем на низкожировой. Несмотря на это, во время соблюдения каждой из диет не наблюдалось различий в аппетите, чувстве удовлетворения от еды и сытости. На обоих диетах участники худели, но на низкожировой диете они теряли больше жира.

Ученые подчеркивают, что это исследование позволяет судить лишь о кратковременных полезных эффектах обоих диет. Как их свойства могут сказаться на здоровье в долгосрочной перспективе, неизвестно.