Так, первую инъекцию получили 78 052 человека, вторую дозу, а затем полную защиту получили 48 044 человека.

К теме В Украине выросла заболеваемость коронавирусом

В течение суток работали:

  • 710 мобильных бригад,
  • 2 540 пунктов прививки;
  • 347 центров вакцинации.

Общая статистика COVID-вакцинации

С начала вакцинальной кампании привито 3 177 763 человека.

Всего в стране провели 4 938 596 прививок.

Какие вакцины использовали для иммунизации

  • Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
  • Coronavac – 979 997,
  • Cominarity (Pfizer-Biontech) – 1 187 794,
  • AstraZeneca – 365 5357,
  • Moderna – 156 971,
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 478.

вакцини в україні

Данные о вакцинах против коронавируса / Инфографика 24 канал