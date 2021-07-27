Так, первую инъекцию получили 78 052 человека, вторую дозу, а затем полную защиту получили 48 044 человека.
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В течение суток работали:
- 710 мобильных бригад,
- 2 540 пунктов прививки;
- 347 центров вакцинации.
Общая статистика COVID-вакцинации
С начала вакцинальной кампании привито 3 177 763 человека.
Всего в стране провели 4 938 596 прививок.
Какие вакцины использовали для иммунизации
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 979 997,
- Cominarity (Pfizer-Biontech) – 1 187 794,
- AstraZeneca – 365 5357,
- Moderna – 156 971,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 478.
Данные о вакцинах против коронавируса / Инфографика 24 канал