Оказывается, вероятность развития диабета второго типа зависит не только от таких факторов риска, как избыточный вес и малоподвижный образ жизни. Существуют и группы крови, которые увеличивают вероятность развития этой болезни.

Как уменьшить риск диабета

Ученые Центров по контролю и профилактике заболеваний США утверждают, что в случае предиабета, то есть патологического состояния, при котором уровень сахара в крови повышен, но еще недостаточно для диагностики полноценного диабета, развитие этой тяжелой болезни можно затормозить или вовсе отменить путем определенных изменений в образе жизни .

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В первую очередь, это коррекция питания в сторону сокращения калорийности и интенсивные физические нагрузки. Но существуют и другие факторы, на которые мы не можем влиять.

Группы крови и диабет

И речь не только о наследственности. Исследование показало, что люди со всеми группами крови кроме первой подвержены более высокому риску развития диабета. В частности, авторы исследования доказали, что если у человека любая группа крови, за исключением первой, то риск развития диабета второго типа у него выше.

Эти выводы сделали в ходе исследования с участием более 80 тысяч женщин. У 3553 из них впоследствии диагностировали диабет второго типа, и обладательницы всех групп крови кроме первой болели им чаще.

Максимально высокий риск был у женщин третьей группы крови – он на 21% превышал эту опасность по сравнению с теми, у кого была первая группа крови. У женщин со второй группой крови вероятность развития диабета второго типа была на 10% выше.