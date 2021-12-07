Новое исследование распространения вируса

Специалисты решили выяснить, каков риск заражения окружающих во время пения, чтобы выработать рекомендации для исполнителей. В научной работе принимали участие 75 взрослых и детей разного пола и уровня вокальной подготовки.

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Добровольцев помещали в специальную камеру для отслеживания концентрации вирусных частиц в аэрозолях, которые попадают в воздух с дыханием, и каплях слюны. Участников попросили спеть песню "Happy Birthday To You", а также поговорить вслух с разной громкостью.

Мужчины распространяют наибольшее количество вируса

Результаты были ожидаемы: наибольшее количество вирусных частиц попадало в пространство именно во время пения, и их концентрациях было выше в аэрозолях у взрослых, чем у детей. В закрытых помещениях, которые плохо проветриваются, риск заражения увеличивается многократно.

Однако ученые сделали еще одно открытие: оказывается, больше всего вирусных частиц во время разговора или пения распространяют мужчины. По мнению авторов исследования, это может объясняться тем, что у мужчин больший объем легких.

Исполнители очень правильно сделали, прекратив свою деятельность в 2020 году, они определенно спасли жизни других. Теперь мы знаем, что когда человек поет или громко разговаривает, он выдыхает больше вирусных частиц. Концерты и массовые мероприятия можно проводить при условии соблюдения масочного режима и наличия прививок у зрителей,

– отметили ученые.

Ранее ученые обнаружили, что микробы в нашем кишечнике регулируют иммунитет и влияют на тяжесть течения COVID-19. Более того, состав микробиоты напрямую связан с уровнем антител после вакцинации против коронавируса.

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