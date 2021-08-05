Какая эффективность Moderna через 6 месяцев: выше чем у Pfizer

Вакцина производства Moderna эффективна почти на 93% против коронавируса даже через 6 месяцев после вакцинации, но при условии наличия двух доз препарата. Это официальное заявление производителя.

Эффективность Moderna стабильна в течение 6 месяцев

Показатели эффективности препарата практически не отличаются от ранее заявленных производителем – в 94%.

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Наша вакцина против COVID-19 демонстрирует устойчивую 93% эффективность в течение 6 месяцев, но мы понимаем, что штамм Дельта является серьезной угрозой, поэтому мы должны быть бдительными,

– отметил гендиректор Moderna Стефан Бансель.

Показатели выше, чем у Pfizer

Поэтому, уровень защиты Moderna выгодно отличается от Pfizer.

Как известно, в Pfizer недавно объявили, что эффективность их вакцины снижается примерно на 6% каждые два месяца, снижаясь примерно до 84% через 6 месяцев после второй прививки.

Впрочем все еще может понадобиться третья доза

Поэтому, в Moderna считают, что для лучшей защиты, в частности против штамма Дельта, может потребоваться дополнительная, бустерная доза, поскольку уровень антител от COVID-19, вероятно, все-таки снизится.

Что такое бустерная доза?

Бустерная доза – это когда человек получил две дозы стандартного прививки и через пол года – год получает еще одну дополнительную – усиливающую.

К слову, Pfizer также планирует получить разрешение на третью прививку, а некоторые страны, такие как Израиль, уже начали или планируют колоть третью дозу вакцины людям.

Принцип действия вакцин: Moderna и Pfizer основаны на мРНК-технологии – это так называемые "генетические" вакцины, которые содержат "инструкции", которые помогают нашему иммунитету защититься от COVID-19.

Обе вакцины применяют в Украине.

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