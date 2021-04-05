Ученые проанализировали различные виды масок, чтобы определить, какие из них и из какого материала лучше всего защищают от коронавируса, вызывающего COVID-19. Эксперименты проводили с применением микроскопа.

Различные виды масок под микроскопом изучали Эдвард Виченце, специалист по микроанализу из Смитсоновского института охраны природы США и его коллеги из Национального института стандартов и технологии США.

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Перечень эффективных масок

Ученые обнаружили, что респираторные маски N95 являются наиболее эффективными для защиты от аэрозолей, подобных тем, в которых распространяется коронавирус.

Маска N95 лучше защищают от инфицирования коронавируса / Фото Pixabay

Также эффективно улавливает частицы плотно связанная фланель – разновидность хлопчатобумажной ткани . А вот синтетические ткани, например шифон и вискоза, хорошо задерживать аэрозоли не могут.

. А вот синтетические ткани, например шифон и вискоза, хорошо задерживать аэрозоли не могут. Полиэфирные ткани (полиэстер) состоят из хорошо организованных, прямых и гладких волокон, что делает их менее эффективными материалами для масок для лица.

Хлопчатобумажная фланель также обеспечивает дополнительную защиту, впитывая влагу, которая выделяется при дыхании.

С другой стороны, маски из полиэстера и нейлона отталкивают воду, поэтому дополнительных преимуществ не имеют.

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Важно! По данным СНБО Украины, в мире по состоянию на 5 апреля заболели коронавирусом более 131 миллион человек, из них около 3 миллионов – скончались от осложнений. В то же время почти 75 миллионов человек уже выздоровели. COVID-19 является серьезным заболеванием, так как предсказать его ход в случае инфицирования достаточно сложно. К тому же часто даже после выздоровления пациенты жалуются на постковидний синдром – усталость, головная боль, потеря обоняния, депрессивные настроения, кашель – могут длиться несколько месяцев. Поэтому, социальное дистанцирование, ношение масок, вакцинация – важные и необходимые меры противодействия пандемии.