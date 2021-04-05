Какая маска более эффективна от коронавируса: проверка под микроскопом
Ученые проанализировали различные виды масок, чтобы определить, какие из них и из какого материала лучше всего защищают от коронавируса, вызывающего COVID-19. Эксперименты проводили с применением микроскопа.
Источник:Science News
Различные виды масок под микроскопом изучали Эдвард Виченце, специалист по микроанализу из Смитсоновского института охраны природы США и его коллеги из Национального института стандартов и технологии США.
К теме Лекарства от высокого давления уменьшают смертность от коронавируса
Перечень эффективных масок
- Ученые обнаружили, что респираторные маски N95 являются наиболее эффективными для защиты от аэрозолей, подобных тем, в которых распространяется коронавирус.
Маска N95 лучше защищают от инфицирования коронавируса / Фото Pixabay
- Также эффективно улавливает частицы плотно связанная фланель – разновидность хлопчатобумажной ткани. А вот синтетические ткани, например шифон и вискоза, хорошо задерживать аэрозоли не могут.
- Полиэфирные ткани (полиэстер) состоят из хорошо организованных, прямых и гладких волокон, что делает их менее эффективными материалами для масок для лица.
Хлопчатобумажная фланель также обеспечивает дополнительную защиту, впитывая влагу, которая выделяется при дыхании.
С другой стороны, маски из полиэстера и нейлона отталкивают воду, поэтому дополнительных преимуществ не имеют.
Обратите внимание Во всем виноваты сезонные коронавирусы: почему у пожилых людей более тяжелое течение COVID-19
Поделиться новостью