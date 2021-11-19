Какая область первой может покинуть красную зону: ответ Минздрава
Источник:24 канал
Сейчас в Украине 19 из 24 регионов находятся в красной зоне адаптивного карантина. В Министерстве здравоохранения предполагают, что уже вскоре одна из областей может первой избавиться от жестких ограничений.
В целом в список самых жестких карантинных ограничений добавлять новые регионы не собираются. Об этом глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко сообщил во время брифинга в Верховной Раде.
Внимание Всего 3 желтых зоны: Минздрав обновил перечень карантинных зон
Министр сообщил, что имеет все шансы первой покинуть красную зону карантина Луганская область. Она достигла индикаторов, которые предполагают вывод из красного уровня.
Виктор Ляшко – глава Минздрава
"В ближайшее время в красных зонах пока стабильно, у нас пошла тенденция на снижение (заболеваемости коронавирусом – 24 канал), не думаю, что уже будут добавляться красные зоны. Но самой первой может выйти Луганская область".
Карантин в Украине: главное
- Напомним, по состоянию на 19 ноября, в красной зоне адаптивного карантина находятся 19 регионов Украины. Вчера этот список пополнила Винницкая область.
- Ранее эксперты Киевской школы экономики (KSE) прогнозировали, что первыми могут выйти 4 области. Речь идет о Киевской, Луганской, Одесской и Запорожской областях.
Ограничения красной зоны
Согласно постановлению Кабмина, на территории, которая оказалась в "красной" зоне, запрещается проведение массовых мероприятий, а также деятельность:
- заведений общественного питания;
- ТРЦ, кинотеатров и других развлекательных заведений;
- непродовольственных рынков и магазинов;
- фитнес-центров, бассейнов и спортзалов.
Также учебным заведениям запрещено работать в очном формате, кроме детсадов и 1 – 4 классов.Обратите внимание! Эти ограничения не действуют при условии, что 100% работников и посетителей заведений или мероприятий вакцинированы от коронавируса или имеют отрицательный ПЦР-тест.