Какая область первой может покинуть красную зону: ответ Минздрава

Сейчас в Украине 19 из 24 регионов находятся в красной зоне адаптивного карантина. В Министерстве здравоохранения предполагают, что уже вскоре одна из областей может первой избавиться от жестких ограничений.

В целом в список самых жестких карантинных ограничений добавлять новые регионы не собираются. Об этом глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко сообщил во время брифинга в Верховной Раде.

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Министр сообщил, что имеет все шансы первой покинуть красную зону карантина Луганская область. Она достигла индикаторов, которые предполагают вывод из красного уровня.

Виктор Ляшко – глава Минздрава "В ближайшее время в красных зонах пока стабильно, у нас пошла тенденция на снижение (заболеваемости коронавирусом – 24 канал), не думаю, что уже будут добавляться красные зоны. Но самой первой может выйти Луганская область".

Карантин в Украине: главное

Напомним, по состоянию на 19 ноября, в красной зоне адаптивного карантина находятся 19 регионов Украины. Вчера этот список пополнила Винницкая область.

Ранее эксперты Киевской школы экономики (KSE) прогнозировали, что первыми могут выйти 4 области. Речь идет о Киевской, Луганской, Одесской и Запорожской областях.

Ограничения красной зоны

Согласно постановлению Кабмина, на территории, которая оказалась в "красной" зоне, запрещается проведение массовых мероприятий, а также деятельность:

заведений общественного питания;

ТРЦ, кинотеатров и других развлекательных заведений;

непродовольственных рынков и магазинов;

фитнес-центров, бассейнов и спортзалов.

Также учебным заведениям запрещено работать в очном формате, кроме детсадов и 1 – 4 классов.

Эти ограничения не действуют при условии, что 100% работников и посетителей заведений или мероприятий вакцинированы от коронавируса или имеют отрицательный ПЦР-тест.