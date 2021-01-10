За 9 января в рядах ВСУ диагностировали 11 новых случаев коронавируса. Это в 4 раза меньше, чем за предыдущие сутки. COVID-19 пока болеют 1 262 военных.

Коронавирус в ВСУ: какова ситуация сейчас

В целом за время эпидемии COVID-19 в Украине выздоровели 13 277 военных, умерли – 38. Об этом сообщило в фейсбуке Командование Медицинских сил ВСУ.

Актуально Коронавирус в Украине 10 января: за сутки обнаружили 5 011 новых больных

На изоляции (в частности, самоизоляции) находятся 46 военных. Кроме того, у 5 из них в течение ближайших 3 суток изоляция заканчивается.

За сутки 8 января коронавирус подтвердили у 44 военных и работников ВСУ.

Что известно о новых случаях

За последние сутки коронавирус диагностировали у 11 военных и работников ВСУ. Из них двоих больных пришлось госпитализировать. Военнослужащие лечатся в:

Военно-медицинском клиническом центре Западного региона;

59 военном мобильном госпитале.

Остальные 9 больных находятся на лечении дома. Больше всего из них – на Николаевщине. Все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, у них легкое течение заболевания.

Важно! В медицинском штабе отмечают, что чаще всего COVID-19 распространяется во время эпизодических встреч военных и работников ВСУ с близкими. Поэтому людей просят не подвергать себя и свою семью опасности.