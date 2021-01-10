COVID-19 в украинских Вооруженных силах: какова ситуация с заболеваемостью
За 9 января в рядах ВСУ диагностировали 11 новых случаев коронавируса. Это в 4 раза меньше, чем за предыдущие сутки. COVID-19 пока болеют 1 262 военных.
Коронавирус в ВСУ: какова ситуация сейчас
В целом за время эпидемии COVID-19 в Украине выздоровели 13 277 военных, умерли – 38. Об этом сообщило в фейсбуке Командование Медицинских сил ВСУ.
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На изоляции (в частности, самоизоляции) находятся 46 военных. Кроме того, у 5 из них в течение ближайших 3 суток изоляция заканчивается.
За сутки 8 января коронавирус подтвердили у 44 военных и работников ВСУ.
Что известно о новых случаях
За последние сутки коронавирус диагностировали у 11 военных и работников ВСУ. Из них двоих больных пришлось госпитализировать. Военнослужащие лечатся в:
- Военно-медицинском клиническом центре Западного региона;
- 59 военном мобильном госпитале.
Остальные 9 больных находятся на лечении дома. Больше всего из них – на Николаевщине. Все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, у них легкое течение заболевания.
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