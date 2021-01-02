Нидерланды остались единственной страной Евросоюза, в которой не началась вакцинация от коронавируса. Под значительным давлением общественности власть таки согласилась начать вакцинировать людей со следующей недели.

В Нидерландах хотели начать вакцинацию с 8 января

Свое отставание от графика правительство Нидерландов объясняло так: хотят убедиться, что с процессом вакцинации и с препаратами будет все в порядке. Об этом информирует DPA.

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В Амстердаме обещали начать вакцинировать людей 8 или даже 18 января. Однако это возмутило общество, поскольку официально в Евросоюзе вакцинация началась еще 27 декабря.

Конкретную дату старта вакцинации объявят 4 января

Правительство страны таки пошло на уступки: прививать людей от COVID-19 начнут со следующей недели. Конкретную дату сообщат 4 января. Более того, к приоритетным спискам добавят еще 30 тысяч медиков.

Ранее в первую очередь вакцинировать должны были работников соцслужб и домов престарелых.