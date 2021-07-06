Какая температура воздуха является наилучшей и наихудшей для людей

Ученые проанализировали доступные научные данные о том, при каких температурах люди, животные и растения чувствуют себя лучше всего, а при каких их жизни начинает угрожать опасность.

Сейчас климат 12% поверхности планеты ученые считают смертельным для человека. В зависимости от скорости изменения климата, неподходящая для жизни людей зона может расшириться до 45 – 70% к концу этого века. В условиях постоянного стресса от воздействия жары могут оказаться 44 – 75% людей. Экстремальная жара становится все более частым явлением.

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Мы изучили, какие температуры лучше, и какие вредны для человека, сельскохозяйственных животных и растений. Они оказались удивительно похожими,

– отметили ученые.

Наилучшая температура

Авторы проанализировали научные данные о наилучших температурах для жизни человека, животных и растений, которые опубликованы на английском языке с 1950 по 2020 год. Оказалось, что оптимальным диапазоном является окно между 17 и 24 градусами.

Ученые обнаружили, что человек начинает ощущать легкий тепловой стресс, когда при высокой влажности температура становится выше 23 градусов или при низкой влажности – выше 27.

Если на людей в течение длительного времени действует температура выше 32 градусов при очень высокой влажности или выше 45 градусов при очень низкой влажности, это может оказаться смертельно,

– подчеркнули ученые.

Как бороться с жарой

Ученые пишут, что для борьбы с жарой в городах можно использовать разные стратегии, включая затенение с помощью деревьев, рациональное планирование домов, использования систем охлаждения. Они указывают, что такие удобства доступны не всем, поскольку требуют больших ресурсов.

Генетическая адаптация к изменению климата часто занимает несколько поколений. Имеющегося времени слишком мало для высших форм жизни. Если текущие тенденции сохранятся, многие живые организмы могут сильно пострадать или полностью исчезнуть,

– подчеркнули ученые.