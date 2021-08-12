Какая вакцина эффективнее против штамма Дельта: Moderna или Pfizer

Исследователи из клиники Майо сравнили две вакцины мРНК в течение примерно шести месяцев. Оказалось, что препарат Moderna имеет большую эффективность.

Результаты показывают, что вакцина Moderna на 86% эффективна в предотвращении инфекции и на 92% – в предотвращении госпитализации. А Pfizer соответственно 76%. и 85%.

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Эффективность против штамма Дельта

Также ученые обнаружили, что обе вакцины резко снизили эффективность в течение июля, когда появился штамм Дельта. Moderna имела эффективность 76%, а Pfizer всего 42%.

Большинство участников эксперимента проживают в штате Миннесота в США, но аналогичная тенденция наблюдалась и во Флориде, например, где риск заражения был примерно на 60% ниже среди вакцинированных препаратом Moderna в сравнении с теми, кто получил Pfizer.

Эти результаты будут полезными и для Украины, поскольку у нас активно используют оба препарата.

Что известно о вакцине Moderna