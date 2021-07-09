Министр посоветовал украинцам не поддаваться на "маркетинговые ловушки". По его словам все вакцины, которые сейчас используют в нашей стране, являются эффективными.

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Министр здравоохранения Виктор Ляшко убеждает, что все вакцины, которыми прививают от коронавируса в Украине, являются эффективными.

Виктор Ляшко "Поверьте мне – лучшая вакцина та, которая есть у вашего семейного врача. Не поддавайтесь на маркетинговые ловушки, которые говорят, что какая-то вакцина лучше работает. Любая вакцина, которая сегодня используется в Украине и признана ВОЗ, защищает от тяжкого и среднего течения коронавируса. Это мы видим на примере тех стран, где сегодня разгулялась Дельта, а это – Великобритания и Испания”.

Какие COVID-вакцины одобрены в Украине

Заметим, что в Украине одобрены такие вакцины против COVID-19:

Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac, Johnson & Johnson.

К слову, в течение 8 июля в Украине против COVID-19 вакцинировали 109 160 человек – это самое высокое суточное количество прививок за 4,5 месяца вакцинальной кампании.

Предыдущий рекорд был установлен днем ранее, тогда от недуга вакцинировали 104 680 украинцев.