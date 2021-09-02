Какая вакцина против коронавируса самая популярная в мире

Среди всех вакцин против коронавируса самой популярной является препарат от компании AstraZeneca. В большинстве случаев она позволяет путешествовать в разные страны без ПЦР-тестов, анализов на антиген или самоизоляции.

Согласно данным онлайн-издания о визовых требованиях различных стран VisaGuide.World, AstraZeneca европейского и корейского производства признана в более чем 140 странах мира.

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А вот что касается AstraZeneca под торговой маркой Covishield, которую выпускают в Индии, то в 60 странах.

Распространенность других вакцин против коронавируса:

Документы о прививках мРНК-вакциной Comirnaty-Pfizer признали более 120 стран мира,

вакциной Moderna – более 80,

CoronaVac/Sinovac – почти 50 стран.

При этом в Минздраве отметили, что наличие определенной вакцины еще не значит, что человек сможет беспрепятственно попасть в желаемую страну.

Следует помнить, что даже если страна признает документы о прививках определенной вакциной, это не значит, что они автоматически дают вам право въезда на ее территорию. Каждое государство индивидуально устанавливает требования к пересечению своих границ в зависимости от эпидемиологической ситуации как внутри самой страны, так и в стране, из которой следует путешественник. Эти требования могут меняться,

– говорится в сообщении.

Что известно об украинских COVID-сертификатах

20 августа ЕС одобрил COVID-паспорта Украины. Документ активно работает на территории Евросоюза, в частности во Франции, Чехии, Италии и на Мальте. На границе нашего государства уже действует электронная проверка соответствующих сертификатов.



Что известно об украинских COVID-сертификатах / Инфографика 24 канала