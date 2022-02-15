Иммунитет защищает от Омикрона только в половине случаев
Иммунный ответ после заболевания COVID-19 хуже защищает от COVID-штамма Омикрон, чем от предыдущих вариантов вируса.
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Ученые обнаружили, что естественная иммунная реакция эффективна против повторного заражения Омикроном на 56%, а против заражения Дельтой – на 92%.
Ученые исследовали эффективность предварительного инфицирования коронавирусом в противодействии варианту Омикрона. В частности, они проанализировали национальную базу данных касательно COVID-19 с начала пандемии.
Новые данные о природном иммунитете после COVID-19 против новых штаммов
Ранее естественный иммунитет после перенесенной болезни COVID-19 был:
- на 90,2% эффективным против повторного инфицирования штаммом Альфа;
- на 85,7% эффективным против повторного инфицирования штаммом Бета;
- и на 92% эффективным против повторного инфицирования штаммом Дельта.
Однако в случае с Омикроном, перенесенная болезнь защищала от повторного заражения только на 56%,
– говорится в результатах исследования.
При этом у людей, которые повторно заразились Омикроном, иммунный ответ после предыдущей болезни на 87,8% предотвращал тяжелые формы болезни.
Вакцинация дает лучшую защиту
Самым эффективным и безопасным методом борьбы с COVID-19 остается вакцинация. Приобретение же естественного иммунитета к вирусу через инфицирование может стоить человеку здоровья и жизни.