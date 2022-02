Какая защита против Омикрона у людей, которые уже переболели COVID-19

Иммунный ответ после перенесенного COVID-19 хуже защищает от штамма Омикрон, чем от предыдущих вариантов вируса.

Иммунитет защищает от Омикрона только в половине случаев

Иммунный ответ после заболевания COVID-19 хуже защищает от COVID-штамма Омикрон, чем от предыдущих вариантов вируса.

Внимание Как вовремя распознать инсульт и спасти жизнь: главные признаки и причины

Ученые обнаружили, что естественная иммунная реакция эффективна против повторного заражения Омикроном на 56%, а против заражения Дельтой – на 92%.

Соответствующее исследование было опубликовано в The New England Journal of Medicine. Оно еще не прошло независимую экспертную оценку.

Ученые исследовали эффективность предварительного инфицирования коронавирусом в противодействии варианту Омикрона. В частности, они проанализировали национальную базу данных касательно COVID-19 с начала пандемии.

Новые данные о природном иммунитете после COVID-19 против новых штаммов

Ранее естественный иммунитет после перенесенной болезни COVID-19 был:

на 90,2% эффективным против повторного инфицирования штаммом Альфа;

на 85,7% эффективным против повторного инфицирования штаммом Бета;

и на 92% эффективным против повторного инфицирования штаммом Дельта.

Однако в случае с Омикроном, перенесенная болезнь защищала от повторного заражения только на 56%,

– говорится в результатах исследования.

При этом у людей, которые повторно заразились Омикроном, иммунный ответ после предыдущей болезни на 87,8% предотвращал тяжелые формы болезни.

Вакцинация дает лучшую защиту

Самым эффективным и безопасным методом борьбы с COVID-19 остается вакцинация. Приобретение же естественного иммунитета к вирусу через инфицирование может стоить человеку здоровья и жизни.