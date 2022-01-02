Как проводили исследование

Во время исследования участников разделили на две группы. Первой группе предлагали какао-напиток с содержанием флавоноидов (вещество, которое содержится в какао-бобах), другой – плацебо.

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После этого добровольцам предложили пройти несколько когнитивных тестов различной сложности. В конце концов, группа людей, которые пили какао, показали на 11% лучшие результаты, чем группа с плацебо.

Объяснение ученых

Ученые предположили, что дело во флавоноидах, которые увеличивают количество кислорода в организме человека. А это положительно влияет на работу мозга.

В то же время важно помнить, что когнитивные способности улучшают только настоящие какао-напитки, которые сделаны из натурального сырья и содержат флавоноиды.

Флавоноиды – что это? Флавоноиды – это группа биоактивных фенольных соединений и подмножество фитонутриентов, которых много в различных растительных продуктах. Флавоноиды присутствуют в различных видах фруктов, овощей, орехов, семян, специй, зерен, коры, корней, стеблей, цветов и других растительных продуктов, а также в таких напитках, как чай и вино.

А вот обработанные по несколько раз смеси из какао, сахара и сухого молока, вероятно, содержат гораздо меньшее количество необходимых веществ.

К слову, ученые раскрыли механизм, который останавливает когнитивный спад во время старения. Во время определенного этапа он стимулирует производство новых нейронов, необходимых для памяти и обучения.

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