Как какао влияет на работу мозга: исследование

Ученые из Бирмингемского университета провели исследование влияния какао на работу мозга. Оказалось, этот напиток улучшает когнитивные способности.

Как проводили исследование

Во время исследования участников разделили на две группы. Первой группе предлагали какао-напиток с содержанием флавоноидов (вещество, которое содержится в какао-бобах), другой – плацебо.

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После этого добровольцам предложили пройти несколько когнитивных тестов различной сложности. В конце концов, группа людей, которые пили какао, показали на 11% лучшие результаты, чем группа с плацебо.

Объяснение ученых

Ученые предположили, что дело во флавоноидах, которые увеличивают количество кислорода в организме человека. А это положительно влияет на работу мозга.

В то же время важно помнить, что когнитивные способности улучшают только настоящие какао-напитки, которые сделаны из натурального сырья и содержат флавоноиды.

Флавоноиды – что это? Флавоноиды – это группа биоактивных фенольных соединений и подмножество фитонутриентов, которых много в различных растительных продуктах. Флавоноиды присутствуют в различных видах фруктов, овощей, орехов, семян, специй, зерен, коры, корней, стеблей, цветов и других растительных продуктов, а также в таких напитках, как чай и вино.

А вот обработанные по несколько раз смеси из какао, сахара и сухого молока, вероятно, содержат гораздо меньшее количество необходимых веществ.

К слову, ученые раскрыли механизм, который останавливает когнитивный спад во время старения. Во время определенного этапа он стимулирует производство новых нейронов, необходимых для памяти и обучения.

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