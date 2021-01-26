В большом исследовании ученые обнаружили, какие болезни чаще всего развиваются в течение 140 дней у людей, которые лечились от COVID-19 в больнице.

Источник: medrxiv

Что такое постковидный синдром

Длинный ковид или постковидный синдром – не одно конкретное следствие инфекции. Согласно определению британского Национального института здравоохранения и совершенствования медицинской помощи (NICE), это "признаки и симптомы, которые развиваются во время или после COVID-19, которые длятся дольше 12 недель и не объясняются другими причинами". Если симптомы продолжаются 4-12 недель, институт квалифицирует это как "длительный симптоматический COVID-19".

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То, что последствия COVID-19 могут проявляться в течение долгого времени, уже хорошо известно. В новом исследовании ученые ставили целью выяснить, какие именно органы и как часто поражаются у пациентов, проходивших лечение этой инфекции в больнице.

В новом исследовании ученые проанализировали состояние здоровья почти 48 тысяч человек, которые были госпитализированы с COVID-19 в Великобритании.

За время наблюдения 29,4% пациентов были госпитализированы снова, а 12,3% – умерли. Ученые подсчитали, что риск повторной госпитализации и смерти в течение года после COVID-19 в 2,5 и 7,7 раза выше, чем в контрольной группе. В ней были пациенты, которые были госпитализированы по другому поводу.

Какие болезни чаще всего возникают из-за коронавируса

Чаще всего у пациентов встречались болезни дыхательной системы – у 29,6% лиц, у 12,7% они были диагностированы впервые. Согласно подсчетам, на 1000 человек, которых выписали из больницы после COVID-19, в течение года:

сахарный диабет развивается у 29;

тяжелые осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы (инфаркт миокарда, инсульт, тяжелая сердечная недостаточность и другие) возникли у 66;

хроническая болезнь почек зарегистрирована у 15;

хроническая болезнь печени развивается у 4.

Эти осложнения в группе с COVID-19 появлялись в 1,5-3 раза чаще, чем в контрольной. Постковидный синдром чаще встречался у людей старше 70 лет.

Ученые подчеркивают, что после выписки у пациентов могут быть поражения различных органов. Поэтому диагностикой и лечением постковидного симптома придется заниматься врачам разных специальностей. Они указывают, что необходимо установить факторы риска постковидного синдрома, чтобы лечение было целенаправленным.