Кишечные инфекции

Проблема кишечных инфекций особенно актуальна летом, когда высокая температура воздуха способствует распространению болезнетворных микроорганизмов. Ухватив немытый фрукт или просто забыв помыть руки перед едой, вы рискуете несколько недель промаяться в больничной палате вместо того, чтобы наслаждаться летними вылазками на пляж или в лес. Симптомы кишечных инфекций: тошнота, рвота, понос.

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Гепатит А

Медики называют гепатит А болезнью грязных рук, ведь он передается фекально-оральным путем. Вирус гепатита А – очень опасен: попав в печень, он разрушает ее клетки – гепатоциты. И восстановить работу печени, запускающей в нашем организме более 500 функций, может лишь длительное лечение.

Симптомы гепатита А: повышенная температура, слабость, отсутствие аппетита, диарея, рвота, темная моча, пожелтение кожи и белков глаз.

Важно! Перед каждым приемом пищи мыть руки с мылом – обязательно! На природе или в дороге удобно проводить дезинфекцию специальными салфетками / Фото Unsplash

Паразитарные заболевания

Роковая ошибка – считать, что глисты – это детская проблема, с возрастом уходящая сама. Незваные "гости" в организме – вовсе не мелочь. Они вызывают непроходимость кишечника, аллергию и другие серьезные неприятности.

О наличии гельминтов в организме сигнализируют: тошнота, слабость, головная боль.

Глистов, как и большинства инфекционных болезней, можно избежать, следя за чистотой рук. Кстати, важно обрабатывать не только руки, но и предметы, которых они касаются чаще всего: клавиатуру компьютера, телефон, дверные ручки.

Острые респираторные инфекции

В сезон простудных заболеваний гигиена рук является одной из самых простых и при этом эффективных мер профилактики. Ведь кроме воздушно-капельного пути ОРВИ передаются и контактным путем, когда мы касаемся предметов, на которых оседают возбудители инфекций. Чистые руки – это прочный барьер для болезнетворных микробов и вирусов, в частности вируса SARS-CoV-2.

Коронавирусная болезнь

Пандемия COVID-19 больно напомнила о том, насколько важна для нашей жизни обычная гигиена. Рынок среагировал мгновенно: в аптеках и магазинах появилось множество "санитайзеров" – дезинфекционных и антибактериальных средств для обработки рук, поверхностей и помещений.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует регулярно и тщательно мыть руки и обрабатывать их спиртосодержащими средствами. Это эффективный способ защититься от инфицирования SARS-CoV-2 и разорвать цепь передачи коронавирусной болезни.

Надежное обеззараживающее средство должно содержать не менее 60 процентов спирта, отмечает ВОЗ. А 40-процентные спиртовые растворы вообще не могут считаться антисептическими. С другой стороны, чем выше концентрация спирта в средстве, тем больше он сушит кожу. А в ситуации, когда руки нужно обрабатывать по несколько раз в день, важно, чтобы обеззараживание не вредило коже, а следовательно не ухудшало ее барьерных функций.

К примеру, дезинфекционные салфетки Smile Sterill Bio содержат 70% спирта, но, благодаря смягчающему экстракту алоэ, даже частое их использование не вызывает неприятного ощущения сухости.

При этом раствор, которым пропитаны салфетки, эффективно уничтожает не только вирусы, в частности гриппа, ВИЧ, кори, коронавирусов человека, в том числе SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19, эпидемического паротита, вирусных гепатитов A, B, C, D, норо-, аденовирусов, ротавирусных гастроэнтеритов, ЕСНО, Коксаки и других, но и бактерии и грибы, такие как E.coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans. С помощью Smile Sterill Bio можно дезинфицировать не только руки, но и предметы, с которыми мы чаще всего контактируем.

Итак, ожидая спасительную вакцину, не игнорируйте простые и доступные гигиенические средства и процедуры. Тщательно мойте руки, регулярно меняйте защитные маски, используйте качественные антисептики. Профилактика всегда дешевле, чем лечение.