Пища является источником энергии, макро- и микроэлементов, витаминов и многих других незаменимых веществ. От еды зависит и то, как будет справляться организм человека со своими функциями, и болезни, которыми он будет страдать. Рассмотрим самые распространенные из них.

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Ожирение

За последние десятилетия ожирение стало глобальной эпидемией. Врачи бьют тревогу. Ведь кроме того, что ожирение влияет на внешний вид и психологическое состояние людей, оно повышает риск развития у них диабета, сердечных заболеваний, инсульта и некоторых видов рака.

Стандартный способ определить, есть ли у вас проблемы с весом, – с помощью индекса массы тела (ИМТ). Он рассчитывается на основе веса и роста: масса тела в килограммах делится на рост в метрах квадратных. ИМТ до 18,5 означает, что вес ниже нормы. Показатель от 18,5 до 25 считается нормой. Индекс от 25 до 30 свидетельствует о том, что у вас есть избыточный вес. Если ИМТ выше 30 – это уже ожирение.



Калорийная еда усугубляет проблему ожирения / Фото: Unsplash

Сахарный диабет

Это заболевание развивается вследствие нарушения чувствительность клеток к инсулину (инсулинорезистентность) и / или из-за неспособности организма вырабатывать достаточное количество инсулина.

Инсулинорезистентность усиливается при увеличении массы тела. Ведь чтобы преодолеть жировую ткань, который мешает инсулину "отпирать" клетки для доступа туда глюкозы, организм вынужден вырабатывать его в большем количестве. Это приводит к ”усталости" клеток, которые вырабатывают инсулин, и они уже не могут продуцировать его в нужном количестве.

Инсулинорезистентность может развиться и при нормальном весе, но с избыточным отложением жира в области живота.

Гипертония

Высокое кровяное давление угрожает тем, кто злоупотребляет соленой пищей. Если человек потребляет слишком много соли, организм, чтобы уменьшить ее концентрацию в крови, накапливает воду. Вода увеличивает объем крови, вследствие чего увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Сердцу приходится прокачивать больше жидкости по кровеносным сосудам. Давление в сосудах растет, а значит и риск их повреждения, что грозит человеку сердечными приступами, хронической сердечной недостаточностью и инсультом.

Атеросклероз

При этом патологическом процессе на стенках артерий откладываются липидные бляшки из жира, холестерина, кальция и других веществ. Они могут появиться в любой артерии, поэтому и проблемы они вызывают с разными органами: сердцем, почками, мозгом.

К образованию атеросклеротических бляшек приводит чрезмерное потребление животных жиров, поэтому в рационе их должно быть разумное количество.

Рак

Доказано, что одним из факторов, провоцирующих перерождение доброкачественных клеток в злокачественные, является неправильное питание. Риск развития рака повышают: нехватка клетчатки, избыток насыщенных и трансжиров в рационе, а также частое потребление красного мяса и мясных полуфабрикатов.

Как и что есть, чтобы не заболеть

На сегодня лучшим итогом знаний о здоровом питании является метод тарелки. Он очень простой, не требует подсчета калорий, поэтому подойдет любому.

Метод тарелки распределяет продукты на 5 основных групп:

фрукты и овощи,

медленные углеводы,

молочные продукты и / или их растительные альтернативы,

белковые продукты,

жиры.

Комбинировать эти группы можно с помощью обычной тарелки.



Метод тарелки / Фото: NHS

Фрукты и овощи должны занимать от трети до половины. Медленные углеводы – треть или чуть больше. Часть тарелки следует выделить под молочные продукты. Чуть больше места – белковым продуктам. И самую маленькую часть тарелки должны занимать жиры.

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Другие важные рекомендации

Пейте, когда чувствуете жажду. Это индивидуальное чувство, которое зависит, в частности, от климата и уровня физической активности. Необязательно, чтобы все это количество жидкости составляла именно вода, но от напитков с сахаром лучше отказаться.

Потребляйте меньше соли. Норма для взрослого человека – не более 5-6 граммов в день.

Сведите к минимуму присутствие трансжиров в рационе. Они содержатся во многих готовых и переработанных продуктах: в фастфуде, а также в тортах, пирожных и печеньях.

Сократите количество насыщенных жиров. Их избыток в рационе повышает уровень холестерина в крови. Насыщенные жиры содержатся в сладкой выпечке, жирном мясе, колбасах, сливочном масле и сале. Советуем отдавать предпочтение продуктам с ненасыщенными жирами: маслам, жирной рыбе и авокадо.

И в который раз призываем: пожалуйста, меньше сладкого! Норма добавленного сахара в день – до 7 чайных ложек, то есть до 30 граммов. Он входит в состав многих продуктов, которые вы так любите. Особенно много сахара в сладких газированных напитках, соках и выпечке.

Учтите эти простые советы и будьте здоровы!