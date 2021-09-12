Риски передачи коронавируса
Ученые проанализировали механизм передачи и заражения коронавирусной инфекцией. Правда, исследование касается начального штамма коронавируса, поэтому, как новые штаммы влияют на динамику заражения – пока не ясно.
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Детали исследования
- Участниками исследования стали 730 человек у которых диагностировали COVID-19 и 8 852 человека, которые контактировали с этими больными.
- Их регулярно тестировали на коронавирус и следили за их состоянием 90 дней после контакта с инфицированным, чтобы убедиться, не появились ли симптомы позже.
Риски в зависимости от места и вида контакта
Самые высокие риски заболеть коронавирусом были у людей, которые находились в одном помещении, или тех, кто имел много контактов с больными COVID-19.
У тех, кто имел единичные контакты с больным в транспорте или закрытом помещении вне дома – соответственно были меньшие риски.
Если же контакт произошел с двумя разными больными в разных местах, то вероятность заболеть – увеличивалась.
Нужны актуальные исследования
В то же время важно учесть, что исследование касается начального штамма коронавируса. Как повлияли на передачу инфекции вакцинация и появление новых штаммов, в частности Дельты – еще предстоит изучить.
Ученые анонсировали новые исследования, чтобы проанализировать распространение штамма Дельта среди вакцинированных людей.