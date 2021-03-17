Исследователи из Калифорнийского университета в США выяснили, какие телешоу были популярными у детей и подростков в 1967 – 2017 годах. А потом исследовали, как эти программы повлияли на их мировосприятие.

Оказалось, что вещи, которые дети считают важными, менялись от десятилетия к десятилетию и зависели не только от времени, но и от формата программы.

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Как проводилось исследование:

Сначала ученые отобрали по 2 самых популярных телешоу среди зрителей от 8 до 12 лет в каждом десятилетии.

В 1960 годах таковыми были "Шоу Энди Гриффита" и "Шоу Люси",

В 1970 – сериалы "Счастливые дни" и "Лаверн и Ширли",

В 1980 – "Альф" и "Проблемы роста",

В 1990 – "Сабрина – маленькая ведьма" и "Парень познает мир",

В 2000 – сериал "Ханна Монтана" и шоу American Idol,

Для оценки 2010 годов психологи выбрали 4 программы: "Америка ищет таланты", "Истории Райли", "Грозная семейка" и "Американский воин-ниндзя".

Затем психологи проанализировали, какие ценности были самыми важными для детей и подростков в каждом десятилетии. Среди них оказались: популярность, доброта, принятие себя, ощущение общности, успешность и тому подобное.

Результаты анализа: Ученые выяснили, что желание быть знаменитым, которое на протяжении 40 лет не поднималось выше 13 места в рейтинге ценностей, стало самым значительным в 2007 году и опустилось на 6 место в 2017.

Необходимость быть частью сообщества занимала в рейтинге главные позиции до 2007 года, после чего оказалась на 11 месте.

Стремление добиться успеха за последние 50 лет поднялось с 10 места на 1.

Преданность традициям потеряла актуальность и упала с 4 на 16-ю строчку рейтинга. Ученые обратили внимание, что ценности, которые усваивают дети, менялись не только в зависимости от десятилетия, но и в зависимости от конкретной программы внутри каждой декады. К примеру, поклонники сериалов выделяли принятие себя, доброту и стремились быть частью какого-то сообщества. А вот любители реалити-шоу фокусировались на желании быть известными и стремились поддерживать имидж. Авторы исследования предполагают, что реалити-шоу подают жесткую конкуренцию и "победу любой ценой", как нечто положительное. Также такие шоу демонстрируют неправильное мнение, как нужно работать, чтобы стать успешным. Поэтому система ценностей у детей и подростков искажается.

Без социальных сетей не обошлось

Также психологи заметили, что распространение соцсетей сопровождается ростом уровня нарциссизма и снижением эмпатии среди молодых людей.

Исследователи надеются, что их анализ поможет создателям телешоу делать более полезный для детей контент и они будут лучше понимать, как их работа влияет на юных зрителей. Также это говорит о том, что родители должны помогать детям формировать систему ценностей.