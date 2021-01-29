Какие COVID-вакцины будет использовать Украина: ответ Степанова
Степанов рассказал, что порядок регистрации вакцин в Украине достаточно жесткий. И иммунизация граждан будет происходить исключительно безопасными препаратами.
Источник: 24 канал
Во время брифинга 29 января министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что в Украине будут вакцинировать только безопасными препаратами. И пообещал, что российской вакцины в стране не будет.
К теме Точный перечень и количество людей, которых вакцинируют против коронавируса в Украине в первую очередь
Какие вакцины будут использовать в Украине
- Те, которые зарегистрированы в Украине;
- Те, которые зарегистрированы в мире;
- Препараты, которые пройдут все стадии клинических испытаний.
Степанов отметил, что порядок регистрации вакцин в Украине, даже если сравнивать с другими странами, достаточно жесткий.
Министр добавил, что одна политическая сила "устроила истерию" по поводу возможной регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник-V" в Украине. Он подчеркнул, что "никто российскую вакцину в стране регистрировать не будет".
План вакцинации в Украине: что следует знать
В Украине будет 5 этапов вакцинации. Согласно ему, бесплатный доступ к вакцине будет обеспечен всем гражданам страны.
План вакцинации:
- Вакцинация людей с критическим риском инфицирования.
- Вакцинация людей с очень высоким риском инфицирования.
- Вакцинация людей с высоким риском инфицирования.
- Вакцинация людей с повышенным уровнем инфицирования.
- Вакцинация других граждан, которые не входят в число приоритетных групп.
План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
Поделиться новостью