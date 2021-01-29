Степанов рассказал, что порядок регистрации вакцин в Украине достаточно жесткий. И иммунизация граждан будет происходить исключительно безопасными препаратами.

Источник: 24 канал

Во время брифинга 29 января министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что в Украине будут вакцинировать только безопасными препаратами. И пообещал, что российской вакцины в стране не будет.

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Какие вакцины будут использовать в Украине

Те, которые зарегистрированы в Украине;

Те, которые зарегистрированы в мире;

Препараты, которые пройдут все стадии клинических испытаний.

Степанов отметил, что порядок регистрации вакцин в Украине, даже если сравнивать с другими странами, достаточно жесткий.

Министр добавил, что одна политическая сила "устроила истерию" по поводу возможной регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник-V" в Украине. Он подчеркнул, что "никто российскую вакцину в стране регистрировать не будет".

План вакцинации в Украине: что следует знать

В Украине будет 5 этапов вакцинации. Согласно ему, бесплатный доступ к вакцине будет обеспечен всем гражданам страны.

План вакцинации:

Вакцинация людей с критическим риском инфицирования.

Вакцинация людей с очень высоким риском инфицирования.

Вакцинация людей с высоким риском инфицирования.

Вакцинация людей с повышенным уровнем инфицирования.

Вакцинация других граждан, которые не входят в число приоритетных групп.



План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала