Новое исследование

Ученые сравнили клинические характеристики 522 пациентов до 45 лет, которые были госпитализированы с острым инфарктом миокарда, и людей той же возрастной группы без этого диагноза.

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Оказалось, что среди молодых людей, которые перенесли инфаркт, активных курильщиков в три раза больше, чем среди их сверстников из контрольной группы – 82,4% против 24,1%. От повышенного давления страдали четверть пациентов с инфарктом – 25,1% против 0,5% в контрольной группе.

Что больше всего влияет на риск сердечно-сосудистых заболеваний

Ученые проанализировали полученные данные с учетом пола, уровня артериального давления, вредных привычек, индекса массы тела и наличия сахарного диабета в анамнезе. Результаты показали, что в этой возрастной группе:

гипертония связана с увеличением риска инфаркта в 85 раз;

активное курение – в 12 раз;

сахарный диабет – в 5 раз;

ожирение – в 2 раза;

наследственный фактор оказался далеко не главным – у пациентов, родители которых перенесли инфаркт, вероятность его развития была выше в 3 раза.

Употребление алкоголя было связано со снижением риска инфаркта в молодом возрасте. Однако ученые не указывают, в каких количествах его употребляли участники исследования.

Ранее ученые оценили Распространенность высокого давления в разных странах и долю людей, получающих его лечение. Исследование показало, что число больных гипертонией людей в мире к 2019 году удвоилось по сравнению с 1990 годом.