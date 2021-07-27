Как происходило исследование

Ученые провели сравнительный анализ данных о состоянии психического здоровья и когнитивных способностей среди 3,5 тысячи детей от 9 до 15 лет, которые живут в разных районах Лондона в период с 2014 по 2018 годы.

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Информацию получили в ходе масштабного анкетирования, в котором сами дети отвечали на вопросы о своем поведении, эмоциональных реакциях и отношениях со сверстниками. Для оценки ежедневного взаимодействия с окружающей средой каждого ребенка авторы исследования воспользовались данным спутника, разделив природные зоны на "зеленые" (леса и парки) и "голубые" – у водоемов.

Они подсчитали, как далеко эти зоны расположены от места жительства и школы каждого ребенка.

Влияние природы на развитие детей

Оказалось, что проживание в течение двух лет в непосредственной близости от леса или парка связано с лучшим когнитивным развитием и психическим здоровьем участников.

У этих детей показатели по шкале, которая оценивает эти параметры, были в среднем на 16% выше, чем у тех, кто жил далеко от этих зон.

Аналогичный, но менее заметный эффект наблюдался среди детей, которые живут и учатся рядом с зонами с лугами.

Однако близость "синих" зон, то есть рек и озер, практически никак не сказывалась на психическом здоровье детей.

По мнению ученых, полезное влияние леса на развитие ребенка может быть связано с ежедневным аудиовизуальным воздействием флоры и фауны, которые стабилизируют психологическое и эмоциональное состояние ребенка.