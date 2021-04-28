Этот вопрос исследовали ученые Пенсильванского университета. Известно, что у большинства детей COVID-19 протекает в легкой форме, но коагулопатия связана с мультисистемным воспалительным синдромом (MIS-C), постинфекционным осложнением.

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Как происходило исследование

Группа ученых провела многоцентровое ретроспективное групповое исследование для определения частоты тромбозов у детей, госпитализированных с COVID-19 или MIS-C.

Из общего количества 853 госпитализаций (426 с COVID-19, 138 с MIS-C и 289 с бессимптомным течением COVID-19) было 20 пациентов с тромботическими событиями (в том числе один инсульт). Пациенты с MIS-C имели самую высокую заболеваемость (6,5%) по сравнению с COVID-19 (2,1%) и его бессимптомным течением (0,7%).

У каких детей чаще всего случались тромбозы

Большинство тромботических событий (89%) произошло у пациентов с COVID-19 или MIS-C старше 12 лет. При этом 71% тромботических событий произошел, несмотря на тромбопрофилактику.

Многофакторный анализ выявил такие факторы, которые в значительной степени связаны с тромбозом: