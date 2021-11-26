Объятия – один из самых распространенных видов аффективных прикосновений, что встречаются в повседневной жизни. Но о факторах, влияющих на уровень удовольствия от объятий, известно мало.

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Психологи из Лондонского и Бристольского университетов (Великобритания) постарались ответить на этот вопрос.

Как проводили эксперимент

Эксперимент проводили в 2 этапа. В первом участвовало 48 женщин. Исследователи пытались измерить уровень удовольствия от объятий незнакомых партнерш — все они по очереди занимали женщину-исследовательницу. У всех участниц, кроме психолога, на глазах были повязки, чтобы они не видели человека, которого обнимают. Благодаря этому женщины меньше могли контролировать положение своих рук.

В результате исследователи предположили, что единственный фактор, влияющий на уровень удовольствия от объятий – это их продолжительность. Добровольцам в принципе не нравились "быстрые" объятия: они предпочитали, чтобы они продолжались не менее 5 – 10 секунд.

Второй этап эксперимента продолжился в кампусе Лондонского университета. Психологи просто ходили по коридорам и просили знакомых друг другу обняться. Иногда эти пары состояли из одного пола, иногда – из противоположного.

После этого каждого из участников спрашивали о степени удовольствия от объятий: