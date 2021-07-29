Какие лекарства помогают при ожирении и насколько они безопасны

Ожирение – глобальная проблема здравоохранения, но от этого заболевания почти нет лекарств. Есть буквально несколько препаратов, эффективность которых подтвердили ученые: орлистат, лираглутид и семаглутид.

Препараты против ожирения работают по-разному: одни предотвращают всасывание жира, другие подавляют аппетит, третьи ускоряют ощущение сытости.

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Лечение медикаментами обычно рекомендуют, если ИМТ более 30 или более 27 и есть сопутствующие заболевания: высокое давление, высокий уровень холестерина, диабет 2 типа (здесь можно рассчитать ИМТ). Но даже в этом случае лекарства назначают, когда диета, спорт и изменение образа жизни не дали результатов, то есть за три-шесть месяцев вес не изменился хотя бы на 5%. Пить препараты можно только по назначению врача.

Таблетки орлистат

Национальная служба здравоохранения Великобритании признает только один препарат для лечения ожирения – орлистат. Они пишут, что это единственное безопасное и эффективное средство. Препарат предотвращает всасывание около трети жира из пищи. Непереваренный жир не всасывается и выводится с калом.

До начала лечения, во время и после приема препарата следует придерживаться сбалансированной диеты и выполнять физические упражнения. Если через три месяца приема человек потерял хотя бы 5% массы тела, препарат назначают дальше, если нет – отменяют.

Пациенты теряют от пяти до десяти килограммов, если пьют орлистат в течение года. В среднем – 8% от общего веса.

Уколы лираглутид

Американские врачи считают, что в первую очередь лечить ожирение нужно аналогами человеческого гормона – глюкагоноподобного пептида-1. Ими же лечат диабет 2 типа. Один из них – лираглутид. Он снижает уровень сахара в крови и подавляет аппетит. Выпускают лекарства в виде раствора для подкожного введения. Если через три месяца применения препарата в дозе 3 мг в сутки потеря веса составила менее 5%, – колоть дальше бессмысленно. Тогда можно переключиться на орлистат.

Исследования показывают, что пациенты, которые принимали лираглутид в течение года в максимальной дозировке 3 мг в сутки, в среднем потеряли от пяти до восьми килограммов.

Уколы семаглутид

Еще один похожий препарат – семаглутид. Пока он не одобрен как препарат против ожирения ни в одной стране и его применяют как лекарство против диабета. В марте 2021 года опубликовали исследование, в котором приняли участие почти 2 тысячи человек. Часть из них колола 2,4 мг семаглутида в неделю в течение почти полутора лет. Средняя потеря веса составила 15 килограммов. Пациенты теряли от 5 до 15% массы тела. Пока это самый эффектный результат среди доступных лекарств. Распространенные побочные реакции: тошнота, рвота и диарея.