Как отмечает исследование, астрология становится все более популярной. Около 29% взрослых американцев верят в астрологию, и женщины чаще ею восхищаются, чем мужчины.

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Люди в период стрессов больше верят в гороскопы

Ученые значили, что прошлые исследования показали, что люди чаще воспринимают астрологию и другие научно сомнительные убеждения, когда находятся в состоянии стресса. Предыдущие работы, например, обнаружили связь между личными потрясениями и верой в астрологию.

Авторы предполагают, что текущие потрясения, которые могут объяснить рост популярности астрологии, включают изменение климата и пандемию.

Нарциссы – основная аудитория гороскопов

В новом исследовании они опросили 264 человека, большинство из которых были женщины в возрасте от 25 до 34 лет. Добровольцы прошли несколько личностных тестов, короткий тест на интеллект и заполнили две анкеты. Первая помогла оценить уровень веры в астрологию, вторая – уровень нарциссизма.

Ученые считают: связь между астрологией и нарциссизмом можно объяснить "эгоцентричным мировоззрением". Кроме того, позитивный язык гороскопов и пророчеств может подпитывать нереалистичное ощущение собственного превосходства над другими.